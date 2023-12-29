Медмережа "Добробут" відкрила офтальмологічну клініку в Києві

Медична мережа "Добробут" відкрила офтальмологічну клініку на базі своєї багатопрофільної лікарні на проспекті Бажана в Києві.

Як повідомляють у пресрелізі медмережі, клініка надає повний спектр офтальмологічних послуг - від амбулаторного прийому та діагностики до хірургічних втручань будь-якої складності.

Команду офтальмохірургів клініки "Добробут" очолює подружжя - доктор медичних наук професор Андрій Сергієнко та кандидат медичних наук Вікторія Сергієнко. Професор Сергієнко 35 років розвиває галузь лікування захворювань сітківки і рідкісних патологій очей. Він провів понад 30 тис. операцій у Європі, Азії та Африці.

У команді клініки консультують і оперують вісім лікарів. Вони залучатимуть до співпраці колег із інших медичних напрямів "Добробуту": нейрохірургів, ендокринологів, кардіологів, онкодерматологів.

Медмережа уточнює, що клініка, зокрема, надає медичну допомогу військовим з ураженням очей дрібними металевими уламками або вибуховою хвилею.

"Війна спричинила зростання не лише попиту на офтальмологічні послуги, а й складності проблем, з якими приходять пацієнти. Співпраця з іншими лікарями "Добробуту" надасть нам змогу розвивати нові напрями, як-от офтальмогенетика і нейроофтальмологія для лікування складних захворювань", - наводять у пресрелізі слова професора Сергієнка.

"Добробут" - одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії 17 медичних центрів у Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей і дорослих за більш ніж 75 медичними напрямами. Щорічно фахівці "Добробуту" проводять понад 7 тис. операцій. У мережі працюють понад 2,8 тис. співробітників.

Завдяки співпраці з міжнародними благодійними організаціями Direct Relief International, Children of War Foundation, International Medical Corps та University of Miami Global Institute, а також завдяки роботі благодійного фонду "Фонд Добробут" клініки мережі продовжили свою роботу навіть під час воєнних дій і значну частину медичних послуг надавали безоплатно. З перших днів війни лікувально-діагностичний центр "Добробуту" в Києві безоплатно надавав ургентну медичну допомогу захисникам України та пораненим цивільним у режимі 24/7.