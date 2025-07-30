Науковець Інституту ім.Філатова увійшов до складу експертів міжнародної спільноти офтальмологів Vision Academy

Науковець Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова професор Андрій Король увійшов до складу експертів міжнародної спільноти офтальмологів Vision Academy.

"Це важлива подія для української медичної спільноти, яка демонструє глибоку інтеграцію в міжнародний науковий простір. Включення професора Короля до складу експертів Vision Academy є високим визнанням його професіоналізму, наукової активності та лідерства в галузі сучасної офтальмології", - повідомляє інститут.

Професор Король – спеціаліст із захворювань сітківки, завідувач відділу дослідження та застосування лазерів в офтальмології та в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова.

Vision Academy — міжнародна експертна спільнота, яка об’єднує провідних офтальмологів з усього світу. Її мета створити платформу для обміну знаннями, досвідом і передовими практиками в галузі офтальмології, особливо у сфері захворювань сітківки.

Vision Academy забезпечує професійне спілкування між експертами з різних країн, розробку консенсусних рекомендацій щодо ведення складних клінічних випадків, створення навчальних матеріалів та публікацій, підтримку наукових досліджень і клінічної практики, орієнтованої на пацієнта.

Спільноту очолюють провідні фахівці-офтальмологи професор Жан-Франсуа Коробельнік (Jean-François Korobelnik, Франція) та професор Анат Льовенштейн (Anat Loewenstein, Ізраїль).