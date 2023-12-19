МОЗ ініціює самоврядування у сфері охорони здоров'я у форматі створення 5 самоврядних організацій

Міністерство охорони здоров'я України ініціює перехід до самоврядування у сфері охорони здоров'я у форматі створення п'яти самоврядних організацій.

Як повідомляє МОЗ, законопроєкт, що передбачає такий перехід, підтримав Кабінет Міністрів.

Модель самоврядування, запропонована МОЗ, побудована на основі міжнародного досвіду функціонування самоврядних медорганізацій у таких країнах, як Польща, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Бельгія, Чехія, Румунія тощо.

Згідно із зазначеним законопроєктом, зокрема, запропоновано закріпити на законодавчому рівні статус самоврядних організацій, створити підстави для делегування медичним працівникам, об'єднаним у самоврядні організації, окремих функцій, що наразі здійснюють органами державної влади.

Також передбачається створення п'яти організацій професійного самоврядування у форматі палат - Палата лікарів сімейної медицини, Палата лікарів-фахівців, Палата стоматологів, Палата медичних медсестер/братів і Палата фармацевтів.

При цьому МОЗ уточнює, що до процесу запуску самоврядування спочатку будуть долучені "професійні групи, які до цього готові", - стоматологи і фармацевти, і додає, що всі інші фахівці будуть підключені лише після утворення і пілотування перших двох палат.

Згідно із законопроєктом також передбачається створення реєстру людських ресурсів сфери охорони здоров'я. Він міститиме інформацію щодо освіти, кваліфікації медиків, про тимчасове призупинення (або припинення) дії свідоцтва.

Допуск до професійної діяльності регулюватиметься шляхом запровадження свідоцтва про право на провадження діяльності у сфері охорони здоров'я. Документ формуватиметься автоматично на основі реєстру людських ресурсів сфери охорони здоров'я.

Представники медичних та фармпрофесій зможуть обирати заклад охорони здоров'я, форму співробітництва, юридичний захист, широту прийняття професійних рішень.

Крім того, передбачається, що захист прав пацієнтів буде реалізовано через етичну комісію, яка розглядатиме прецеденти щодо дій чи бездіяльності мед- та фармпрацівників.

На думку міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, перехід до самоврядування у сфері охорони здоров'я надасть змогу адаптувати законодавство України до законодавства ЄС і наблизити права і свободи українських медиків до європейських.

МОЗ прогнозує, що законопроєкт незабаром буде передано до парламенту.