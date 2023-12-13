Медицина

10:27 13.12.2023

В Україні з жовтня зафіксовано 343 летальні випадки від COVID-19 - МОЗ

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В Україні з жовтня зафіксовано 343 летальні випадки від COVID-19 - МОЗ

Із жовтня в Україні зафіксовано 343 летальні випадки від наслідків захворювання на COVID-19, серед померлих - двоє дітей віком до 17 років, повідомило Міністерство охорони здоров'я.

За інформацією відомства, наразі на території України циркулюють 17 субваріантів COVID-19, підтипів штаму "Омікрон".

МОЗ нагадує, що наразі триває доставка "омікронспецифічної" вакцини проти COVID-19 до медзакладів в областях. Це оновлена версія вакцини Comirnaty від американської компанії Pfizer, адаптована спеціально для захисту проти штаму "Омікрон" коронавірусу SARS-CoV-2.

Україна в межах міжнародної ініціативи COVAХ отримала 203 тис. доз вакцини.

"У світі змінюється конфігурація вакцин, і загальна рекомендація сфокусована на використанні країнами "омікронспецифічної" вакцини, яка містить щонайменше декілька ключових компонентів штаму "Омікрон". Вона більш ефективна. Тому в Україну була доставлена чергова партія "омікронспецифічної" вакцини. Вона буде доступна в усіх областях та рекомендована для проведення бустерних щеплень, зокрема для осіб із груп ризику тяжкого перебігу захворювання", - пояснив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Захворювання штамом "Омікрон" переважно має перебіг звичайної респіраторної хвороби й не спричиняє важкої кисневої залежності. Проте він залишається небезпечним для груп ризику: людей із патологіями, хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом, старших 60 років.

Теги: #моз #covid_19

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