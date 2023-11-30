Епідпоріг щодо COVID-19 перевищено в трьох областях України

У трьох областях України - Тернопільській, Житомирській і Чернівецькій - зареєстровано перевищення епідемічного порогу високого рівня щодо COVID-19.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, у цих областях після аналізу епідситуації та за рішенням місцевої влади можуть посилювати протиепідемічні заходи, зокрема оголошувати локальний карантин в окремих класах або школах, посилювати протиепідемічні заходи в місцях масового скупчення людей: запроваджувати вимогу носіння масок, обмежувати кількість відвідувачів в установах й організаціях.

Як уточнив в ефірі телемарафону заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін, захворюваність на COVID-19 протягом останнього тижня зросла на 20%, зокрема й серед дітей.

"Реєструють, на жаль, і випадки, які потребують реанімації, є летальні випадки. Наприклад, за минулий тиждень померло від коронавірусної інфекції 56 осіб, зокрема одна дитина", - сказав він.

Кузін нагадав, що вакцина від коронавірусу ефективна від усіх штамів, її вже отримали й розвозять в області України.

Наразі в Україні циркулюють 13 штамів коронавірусу.