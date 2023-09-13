Медицина

11:35 13.09.2023

Зростання захворюваності на ГРВІ та COVID-19 очікується з початку жовтня - МОЗ

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Зростання захворюваності на ГРВІ та COVID-19 очікується з початку жовтня - МОЗ

Зростання захворюваності в Україні на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та COVID-19 очікують із початку жовтня, повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

"Загалом за рік Україна реєструє понад 6 млн випадків інфекційних захворювань, 98% із них - це якраз грип та ГРВІ. До цієї статистики додаватимуть також коронавірусну інфекцію. Зростання ми очікуємо, починаючи з 40-го тижня цього року, тобто по суті це з початку жовтня", - сказав він в ефірі Національного телемарафону у вівторок.

Кузін також повідомив, що вакцина проти грипу залишатиметься рекомендованою і з середини жовтня буде доступна для населення на комерційному ринку. Придбати її можна буде і через аптечну мережу.

Крім того, в Україну як гуманітарну допомогу поставлять 60 тис. доз вакцини проти грипу, які розподілять між областями для медпрацівників і вагітних.

Як зазначив Кузін, згідно з прогнозами ВООЗ, в епідсезоні 2023-2024 рр. особливих відмінностей від саме минулого періоду не очікується, циркулюватимуть віруси грипу типу А і Б.

"За попередніми прогнозами, не очікується, що це буде якийсь сезон особливої складності", - сказав він.

Кузін також наголосив, що вакцинація проти грипу не захищає від COVID-19 і навпаки.

Теги: #моз #кузін

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