НСЗУ законтрактувала 484 цивільні медзаклади для проведення ВЛК - Ляшко

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) законтрактувала 484 цивільні медзаклади на суму 22,6 млн грн для проведення військово-лікарських комісій (ВЛК), повідомило Міністерство охорони здоров'я з посиланням на його главу Віктора Ляшка.

За словами міністра, за останні пів року електронною чергою для проходження ВЛК скористалися понад 45 тис. військових.

Наразі в Україні на базі цивільних медзакладів працюють 819 ВЛК.

Ляшко уточнив, що на електронний документообіг перейшли 82% військових частин.

За його словами, за шість місяців 2023 року проведено понад 1,5 тис. виїзних засідань Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), оглянуто понад 17 тис. військовослужбовців у медзакладах, де вони проходять лікування.

Крім того, Ляшко зазначив, що протягом 2023 року було ухвалено дві постанови уряду та два накази Міноборони, завдяки яким спрощено отримання статусу учасника бойових дій, оформлення довідки № 5, отримання відпустки у зв'язку з хворобою або для лікування після поранення, а також звільнення непридатних військовослужбовців із військової служби.

Міністр наголосив, що відповідні зміни реалізовано завдяки дорожній карті, складеній у лютому 2023 року після опитування військовослужбовців та працівників ВЛК.

Ляшко також зазначив, що робота триває. Водночас залишилися проблеми, які потребують доопрацювання: питання обмежено придатних, удосконалення механізму оскарження рішень ВЛК і врегулювання виплат грошового забезпечення військовослужбовцям на лікуванні за кордоном.