МОЗ і Медсили ЗСУ увійшли до складу моніторингової групи уповноваженого з прав людини для контролю роботи ВЛК і МСЕК - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я та Медсили ЗСУ увійшли до складу моніторингової групи уповноваженого з прав людини для контролю роботи ВЛК і МСЕК, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Остання доповідь уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця показала проблеми (в роботі ВЛК і МСЕК - ІФ-У), що не все працює так, як прописано в нормативно-правових актах. Тому запущено моніторингову групу уповноваженого з прав людини, до якої входять представники і Медсил ЗСУ, і МОЗ, щоб швидко виявляти, де система не працює або працює не так, як було врегульовано", - сказав він в ефірі телемарафону в п'ятницю.

Ляшко також зазначив, що моніторингова група взаємодіє з правоохоронними органами.

"Ми бачимо, що працює і людський фактор, коли женуться за брудними грошима. Не можна говорити на біле чорне, а на чорне - біле і вимагати за це гроші. Це кримінальні справи, вони є, і вони будуть", - сказав він.