Медицина

16:18 16.07.2023

В Україні створено онлайн-мапу медзакладів, де можна безоплатно отримати психологічну та психіатричну допомогу

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В Україні створено онлайн-мапу медзакладів, де можна безоплатно отримати психологічну та психіатричну допомогу

В Україні створено онлайн-мапу медзакладів, де можна безоплатно отримати психологічну та психіатричну допомогу, інформує Мінреінтеграції в телеграм-каналі.

Проєкт має на меті забезпечити доступ кожній людині до компетентної психосоціальної підтримки в межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я, ініційованої Оленою Зеленською.

На мапу нанесено всі медичні заклади, які мають договір із Національною службою здоров'я України (НСЗУ) про надання психологічної та спеціалізованої допомоги з ментального здоров'я.

Загалом розміщено інформацію про 8201 лікаря у 3346 місцях по всій Україні, окрім ТОТ і територій, де тривають бойові дії.

Скористатися онлайн-картою медзакладів можна за посиланням - https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pmg-psychiatry. За допомогою фільтрів можна обрати конкретний населений пункт, спеціальність лікаря та вид допомоги. Зокрема: первинну, якщо потрібен сімейний лікар, терапевт або педіатр, який надає психологічну допомогу; амбулаторну, якщо потрібна поліклініка, де є психолог, психіатр, психотерапевт; - стаціонарну, якщо потрібен спеціалізований медзаклад, що надає стаціонарну психіатричну допомогу; мобільну, якщо потрібна психіатрична допомога дорослим і дітям за місцем проживання.

Після застосування фільтрів на карті з'являться медичні установи, що відповідають внесеним критеріям. А також їхні адреси та телефони, за якими можна звернутися або записатися на прийом.

Карту створено Національною службою здоров'я України разом із Координаційним центром із психічного здоров'я.

 

Теги: #медзаклади #мінреінтеграції

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