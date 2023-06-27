Медицина

12:29 27.06.2023

"Доступні ліки" з 1 липня відпускатимуть лише за електронним рецептом за винятком прифронтових територій - МОЗ

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"Доступні ліки" з 1 липня відпускатимуть лише за електронним рецептом за винятком прифронтових територій - МОЗ

Із 1 липня лікарські засоби, що входять до програми "Доступні ліки", відпускатимуть лише за електронним рецептом.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я України, норму про відпуск ліків за електронним рецептом застосовуватимуть на всій території України за винятком прифронтових територій.

"Починаючи з 1 липня норма, згідно з якою "доступні ліки" відпускатимуться лише за електронним рецептом, повертається. Паперовий рецепт в рамках програми "Доступні ліки" продовжить діяти лише на тимчасово окупованих, прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії", - уточнило відомство.

Водночас МОЗ наголошує, що на всій території України на прохання пацієнта лікар зможе додатково роздрукувати інформаційну довідку, в якій міститиметься інформація про рецепт.

Із початку 2023 року "доступні ліки" за електронним рецептом отримали вже понад 1,5 млн українців.

За період повномасштабної війни (з березня 2022 року до червня 2023 року) було погашено 14 млн електронних рецептів за програмою "Доступні ліки".

За інформацією МОЗ, зокрема за останні 30 днів понад 50 тис. пацієнтів уперше отримали електронний рецепт за програмою "Доступні ліки".

Держпрограма реімбурсації вартості лікарських засобів поширюється більше ніж на 400 лікарських засобів. Препарати, що входять до програми, можна отримати безоплатно або з частковою оплатою.

Теги: #моз #доступні_ліки

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