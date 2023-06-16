На підтоплених територіях фіксують поодинокі випадки інфекційних захворювань - головний санлікар

На підтоплених через підрив греблі Каховської ГЕС територіях фіксуються поодинокі випадки інфекційних захворювань, повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Кузін в ефірі телемарафону в п'ятницю.

За його словами, з моменту підриву греблі в постраждалих регіонах до лікарень із інфекційними захворюваннями доставили лише п'ятьох пацієнтів із інфекційними захворюваннями.

Кузін наголосив, що низького рівня захворюваності вдалося досягти, зокрема, завдяки організованому доступу населення до чистої питної води, а також тому, що "населенню на підтоплених територіях видають таблетки для знезараження питної води".

Водночас він зазначив, що на низький рівень захворюваності впливає також низька щільність населення на цих територіях.

"Певна частина населення Херсонської області все-таки залишила свої домівки через військову агресію", - сказав Кузін.