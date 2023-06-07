Медицина

13:40 07.06.2023

Пацієнти просять головний офіс "Мерк Шарп Енд Доме Корп" вплинути на представництво в Україні

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Пацієнти просять головний офіс "Мерк Шарп Енд Доме Корп" вплинути на представництво в Україні

Всеукраїнська спілка захисту прав і безпеки пацієнтів просить головний офіс фармкомпанії "Мерк Шарп Енд Домі Корп" вплинути на її представництво в Україні для припинення блокування доступу пацієнтів до протигрибкових генеричних препаратів "Каспофунгін" різних виробників.

Як повідомляється у відкритому листі пацієнтської організації, текст якого має агентство "Інтерфакс-Україна", українське представництво фармкомпанії, скориставшись ухваленими після початку повномасштабного вторгнення РФ законодавчими змінами, фактично заблокувало доступ пацієнтів до низки препаратів, штучно подовживши термін дії свого патенту, що закінчився 16 квітня 2022 року.

За інформацією пацієнтів, зокрема, йдеться про генеричні препарати "Каспофунгін-Тева", "Каспофунгін ацетат" виробництва "Гланд Фарма Лімітед", "Каспофунгін Ромфарм" виробництва "К.Т. Ромфарм компанії" та "Касміг" виробництва "Фарматен УФ".

"Народ України щиро вдячний компанії "Мерк Шарп Енд Домі Корп." за впровадження в Україні гуманітарних програм, зокрема програми лікування хворих за допомогою препарату КІТРУДА®, але дії українського представництва компанії з перешкоджання виходу на ринок дешевших, генеричних препаратів в умовах війни є щонайменше неетичними", - наголосили в організації.

Пацієнти наголошують, що "коли в Україні співвідношення витрат держави і хворих (на прикладі онкологічних хворих) на закупівлю лікарських засобів перебуває у співвідношенні близько 20/80, основний тягар лягає саме на хворих".

"Обмеження доступу пацієнтів до дешевших генеричних лікарських засобів стало сьогодні питанням не лише здоров'я, а й життя, оскільки більшість громадян зараз не можуть дозволити собі купувати оригінальні лікарські засоби за високими цінами", - вважають в організації.

Всеукраїнська спілка захисту прав та безпеки пацієнтів ініціювала звернення до Верховної Ради для ухвалення більш однозначних формулювань закону, ухваленого для врегулювання питань інтелектуальної власності після початку повномасштабного вторгнення.

"З огляду на досить тривалий термін проходження законодавчих змін, просимо компанію "Мерк Шарп Енд Доме Корп." негайно вплинути на українське представництво для припинення блокування доступу на ринок України генеричних лікарських засобів, оскільки це призводить до додаткових страждань хворих в умовах війни", - наголосили пацієнти.

Як повідомлялося, закон про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, запровадженого у зв'язку зі збройною агресією РФ проти України, було ухвалено в березні 2022 року. Документ подовжує строк дії всіх без винятку майнових прав інтелектуальної власності до дня, наступного за днем припинення або скасування воєнного стану.

Водночас експерти вважають, що встановлені цим законом норми призвели до проблем на фармацевтичному ринку, неможливості виводити на ринок і запускати виробництво нових препаратів.

Теги: #ліки #пацієнти #фармкомпанія

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