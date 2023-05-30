Protez Hub за підтримки "Рятуємо життя" проведе Всеукраїнську програму підвищення кваліфікації з протезування та реабілітації

Protez Hub за підтримки гуманітарної ініціативи групи "Метінвест" "Рятуємо життя" 4-10 червня проведе у Львові Всеукраїнську програму інтенсивного підвищення кваліфікації фахівців із протезування кінцівок і супутньої реабілітації.

Згідно з пресрелізом, наразі в Україні є гостра потреба у підвищенні кваліфікації більшої кількості спеціалістів у сфері протезування кінцівок та супутньої реабілітації. Саме тому провідні американські та британські фахівці з протезування та реабілітації у разі ампутації нижніх кінцівок обмінюватимуться досвідом з українськими колегами.

У програмі візьмуть участь десять вітчизняних протезистів та 20 фізичних терапевтів із різних куточків України. Протягом тижня протезисти опановуватимуть ефективну технологію протезування під час складних ампутаціях стегна. Фізичні терапевти навчатимуться роботі з вертикалізаційним обладнанням та принципам протезної реабілітації людей, які втратили нижні кінцівки.

У межах програми "Рятуємо життя" за підтримки донорів придбає обладнання для ранньої вертикалізації пацієнтів з ампутаціями нижніх кінцівок для десяти закладів охорони здоров'я та соціального захисту в семи областях України. До цього таке обладнання в країні не використовували - його ефективно застосовують у закладах охорони здоров'я Національної служби здоров'я Великої Британії.

Партнерами проєкту також виступають Prosthetika, World Rehabilitation Fund, благодійний фонд "Пацієнти України", Всеукраїнське об'єднання фізичних терапевтів та Українська громада Таїланду. Програму проводять за сприяння Міністерства соціальної політики та Міністерства охорони здоров'я України.

Ініціативу "Рятуємо життя" група "Метінвест" створила в координації з Фондом Ріната Ахметова на початку російського вторгнення в Україну. За рік повномасштабної війни проєкт допоміг майже 500 тис. осіб на суму EUR8,4 млн. Українці отримали понад 4 тис. тонн харчових продуктів і засобів гігієни, а лікарні - медпрепарати, витратні матеріали та обладнання на понад EUR246 тис. Донорами проєкту стали понад 200 компаній з усього світу. До ініціативи долучилися 400 волонтерів і десять фондів і громадських організацій.

Серед основних напрямів роботи "Рятуємо життя" - протезування та реабілітація військових і мирних жителів, психологічне відновлення жінок і дітей.

Protez Hub із 2015 року опікується підвищенням кваліфікації спеціалістів та культури протезування в Україні. За час роботи проєкт підготував 400 фахівців із протезування та допоміг понад 100 пацієнтам.