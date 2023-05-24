Медицина

15:24 24.05.2023

Електронна черга для ВМК до кінця травня почне працювати в усіх військових медзакладах, у яких можливе проходження ВМК - МОЗ

1 хв читати
Електронна черга для ВМК до кінця травня почне працювати в усіх військових медзакладах, у яких можливе проходження ВМК - МОЗ

Електронна черга для проходження військово-медичних комісій (ВМК) до кінця травня запрацює в усіх військових медзакладах, у яких можливе проходження цієї комісії, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"До кінця травня ми плануємо розгорнути електронну чергу на всі військові медзаклади, де працює комісія", - сказала вона в ефірі телемарафону в середу.

Карчевич зазначила, що завдяки тестовій експлуатації електронної черги в системі ВМК вдалося виявити, яких медпрацівників і в яких медзакладах наразі не вистачає.

"Моніторинг показав, де, наприклад, не вистачило певних медпрацівників, тому що там записи перевантажені. Саме електронна черга це показала, тому ми працюємо над тим, щоб збільшити штат у певних місцях, де є таке скупчення записів", - сказала вона.

Заступник міністра уточнила, що ВМК створено як на базі гарнізонних, так і на базі цивільних медзакладів.

Карчевич прогнозує, що електронний документообіг між військовими медзакладами почне роботу протягом кількох місяців.

Теги: #моз #вмк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:02 23.05.2023
Від початку повномасштабного вторгнення РФ повністю знищила 183 українські медзаклади та 250 автомобілів швидкої допомоги

Від початку повномасштабного вторгнення РФ повністю знищила 183 українські медзаклади та 250 автомобілів швидкої допомоги

15:25 19.05.2023
МОЗ очікує активізації укладення договорів ДПП - Ляшко

МОЗ очікує активізації укладення договорів ДПП - Ляшко

14:58 19.05.2023
МОЗ і НСЗУ відновлять фізичний моніторинг законтрактованих із НСЗУ медзакладів - Ляшко

МОЗ і НСЗУ відновлять фізичний моніторинг законтрактованих із НСЗУ медзакладів - Ляшко

18:57 16.05.2023
Більшість названих фейковими записів в електронній системі охорони здоров'я виявилися достовірними - заступник міністра

Більшість названих фейковими записів в електронній системі охорони здоров'я виявилися достовірними - заступник міністра

21:23 15.05.2023
Вміст шкідливих речовин у Хмельницькій області відповідає нормі

Вміст шкідливих речовин у Хмельницькій області відповідає нормі

16:46 15.05.2023
ВООЗ закриє свій Європейський офіс із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями в Москві

ВООЗ закриє свій Європейський офіс із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями в Москві

15:36 15.05.2023
МОЗ залучило до роботи ВМК близько 500 цивільних медзакладів

МОЗ залучило до роботи ВМК близько 500 цивільних медзакладів

18:50 09.05.2023
МОЗ планує організувати на базі пунктів вакцинації проти COVID-19 пункти рутинної вакцинації - головсанлікар

МОЗ планує організувати на базі пунктів вакцинації проти COVID-19 пункти рутинної вакцинації - головсанлікар

17:29 08.05.2023
Ляшко: Ми віддаємо пріоритет швидкому відновленню медінфраструктури та "первинці"

Ляшко: Ми віддаємо пріоритет швидкому відновленню медінфраструктури та "первинці"

16:16 08.05.2023
Агресор пошкодив 1433 об'єкти медінфраструктури з початку повномасштабної війни - МОЗ

Агресор пошкодив 1433 об'єкти медінфраструктури з початку повномасштабної війни - МОЗ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від початку пандемії від COVID-19 померли понад 112 тис. українців - МОЗ

ВООЗ більше не вважає COVID-19 світовою надзвичайною загрозою у сфері охорони здоров'я

МСЕК перестане існувати з 1 січня 2025 року - Ляшко

Рецептурні ліки з 1 квітня продаватимуть за електронним рецептом, в аптеках виник ажіотаж

ВР має намір надати державні гарантії учасникам війни на біологічне посттравматичне батьківство (материнство)

ОСТАННЄ

В Україні є дисбаланс між кількістю центрів фізреабілітації та кількістю фахівців-реабілітологів - думка

Інтенсивність виїзду онкохворих дітей на лікування за кордон істотно знизилася порівняно з початком війни - "Таблеточки"

Кличко: У Києві з’явиться новий Центр реабілітації для осіб з інвалідністю, обладнаний за європейськими стандартами

Українська армія вже отримала 26 із 40 карет швидкої допомоги, переданих урядом Польщі, - посольство

IT-компанія Yadro Systems у співпраці з лабораторією CSD LAB випустить на світовий ринок програму SlidePath

Мобільні медбригади ТЧХУ надають послуги в деокупованих районах Харківщини

До спроможної мережі медзакладів увійдуть близько 400 лікарень - Ляшко

Майже 54% ветеранів потребують допомоги щодо поліпшення здоров'я - опитування

Меддопомога у понад 50% випадків не відповідала стандартам і протоколам - перший заступник міністра про результати перевірки скарг у МОЗ

Макрон закликав Раду Європи підтримати якнайшвидше відкриття 100 центрів психічного здоров'я в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА