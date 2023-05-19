Медицина

15:25 19.05.2023

МОЗ очікує активізації укладення договорів ДПП - Ляшко

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МОЗ очікує активізації укладення договорів ДПП - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я очікує активізації укладення договорів державно-приватного партнерства (ДПП), прогнозує міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Багато речей я не хочу анонсувати, але позитивні зрушення в цьому напрямку точно є. Ми чуємо про ДПП уже багато років, проте раніше були застарілі процедури, які не давали змоги цьому механізму чітко працювати. Наразі, в рамках післявоєнної відбудови, Міністерство економіки розробило законопроєкт, який спрощує запуск механізму ДПП. Цей законопроект ще не у Верховній Раді, він проходить погодження серед центральних органів влади", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Ляшко зазначив, що МОЗ надало "меру одного з міст лист підтримки для проєкту будівництва нового корпусу лікарні".

"Ми напрацювали з Міністерством економіки зміни до нормативної бази і працюємо над тим, щоб спростити механізм ДПП, коли приходить інвестор, будує лікарню, а держава або місто виплачує вартість цього будівництва", - сказав він.

Теги: #моз #дпп

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