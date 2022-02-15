Інвестиції

12:42 15.02.2022

ВР внесла зміни до Бюджетного кодексу для залучення приватних інвестицій та створила Державний фонд внутрішніх водних шляхів

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ВР внесла зміни до Бюджетного кодексу для залучення приватних інвестицій та створила Державний фонд внутрішніх водних шляхів

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №5090, який передбачає право укладання довгострокових зобов'язань у рамках державно-приватного партнерства (ДПП).

Законопроєкт підтримали 268 народних депутатів за 226 необхідних голосів.

Закон удосконалює правове регулювання ДПП і приводить його у відповідність до міжнародних норм та стандартів у цій сфері в частині врегулювання фінансових питань. Зокрема, удосконалено порядок фінансування видатків на користь приватного партнера/концесіонера, які здійснюються за підписаним у рамках ДПП договором, зокрема концесійним.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт передбачає право укладання довгострокових зобов'язань у рамках державно-приватного партнерства.

Встановлюються також вимоги щодо загального щорічного обсягу довгострокових зобов'язань у межах ДПП/концесії.

Як зазначив у своєму Telegram-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, зазначені зміни забезпечать умови зростання обсягу залучених інвестицій для модернізації та створення нової інфраструктури та надання якісних суспільно значущих послуг, зокрема у таких сферах ДПП, як будівництво автомобільних доріг.

Законом також передбачено створення Державного фонду внутрішніх водних шляхів у складі спеціального фонду Державного бюджету України. За рахунок коштів Фонду фінансуватимуться заходи щодо обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавному стані, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту та інші заходи, що гарантують безпеку судноплавства на внутрішніх водних шляхах та розвиток інфраструктури внутрішнього водного транспорту.

Теги: #рада #бюджетний_кодекс #дпп
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