ВР внесла зміни до Бюджетного кодексу для залучення приватних інвестицій та створила Державний фонд внутрішніх водних шляхів

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №5090, який передбачає право укладання довгострокових зобов'язань у рамках державно-приватного партнерства (ДПП).

Законопроєкт підтримали 268 народних депутатів за 226 необхідних голосів.

Закон удосконалює правове регулювання ДПП і приводить його у відповідність до міжнародних норм та стандартів у цій сфері в частині врегулювання фінансових питань. Зокрема, удосконалено порядок фінансування видатків на користь приватного партнера/концесіонера, які здійснюються за підписаним у рамках ДПП договором, зокрема концесійним.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт передбачає право укладання довгострокових зобов'язань у рамках державно-приватного партнерства.

Встановлюються також вимоги щодо загального щорічного обсягу довгострокових зобов'язань у межах ДПП/концесії.

Як зазначив у своєму Telegram-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, зазначені зміни забезпечать умови зростання обсягу залучених інвестицій для модернізації та створення нової інфраструктури та надання якісних суспільно значущих послуг, зокрема у таких сферах ДПП, як будівництво автомобільних доріг.

Законом також передбачено створення Державного фонду внутрішніх водних шляхів у складі спеціального фонду Державного бюджету України. За рахунок коштів Фонду фінансуватимуться заходи щодо обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавному стані, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту та інші заходи, що гарантують безпеку судноплавства на внутрішніх водних шляхах та розвиток інфраструктури внутрішнього водного транспорту.