Економіка

17:33 18.08.2023

Зеленський підписав закон із поправками до Бюджетного кодексу щодо програми з МВФ

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Зеленський підписав закон із поправками до Бюджетного кодексу щодо програми з МВФ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон із поправками до Бюджетного кодексу щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості.

Як зазначається в картці відповідного законопроєкту №9346-1, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ було повернуто до парламенту з підписом глави держави 18 серпня.

Як повідомлялося, парламент 27 липня підтримав у другому читанні та в цілому законопроєкт №9346-1, ухвалення якого означає виконання нового структурного маяка (№10) за програмою розширеного фінансування EFF із Міжнародним валютним фондом, а також запуск виконання маяка №12 - перегляд Середньострокової стратегії управління боргом із граничним терміном її публікації до кінця вересня цього року.

Закон наказує подавати до кожного законопроєкту про внесення змін до держбюджету експертний висновок Мінфіну і розглядати такі законопроєкти у ВР за наявності висновків Мінфіну щодо їх підтримки.

Крім того, він відновлює визначені статтею 52 Бюджетного кодексу жорсткіші умови внесення змін до закону про державний бюджет, залишивши винятком в умовах воєнного стану перегляд видатків сектору безпеки та оборони.

Ще однією нормою ухваленого закону є відновлення з 1 січня 2024 року середньострокового бюджетного планування шляхом складання бюджетної декларації, яке було зупинено в березні минулого року з огляду на повномасштабне вторгнення РФ.

Закон обмежує у 2023-2028 роках обсяг державних гарантій, що надаються за рішеннями Кабінету Міністрів, 3% планових доходів загального фонду держбюджету, а граничний обсяг держгарантій, що надаються на підставі міжнародних договорів, визначатиметься законом про держбюджет.

Документ також доручає відновити цього року розроблення Стратегії управління державним боргом на 2024-2026 роки, також зупинене через повномасштабне вторгнення, передбачивши її подання Мінфіном на розгляд уряду до 25 жовтня 2023 року й затвердження урядом у місячний термін із дня ухвалення закону про державний бюджет на 2024 рік.

Теги: #закон #бюджетний_кодекс

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