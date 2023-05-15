Медицина

16:46 15.05.2023

ВООЗ закриє свій Європейський офіс із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями в Москві

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ВООЗ закриє свій Європейський офіс із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями в Москві

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закриє розташований у Москві Європейський офіс із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями, функції офісу буде делеговано офісу в Копенгагені (Данія).

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві охорони здоров'я України, таке рішення ухвалили під час спеціальної сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ у понеділок.

"Сьогодні 28 країн європейського регіону ВООЗ приймають жертв війни в Україні. Понад 40 країн тимчасово приймають біженців з України. Це більшість. Завдяки цій потужній підтримці ми продовжуємо боротися й ухвалювати найважливіші рішення. Я хочу подякувати партнерам за політичну та фінансову підтримку питання закриття офісу ВООЗ з неінфекційних хвороб у Москві та делегування його функцій офісу в Копенгагені", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Водночас він наголосив на готовності України значно посилити свою залученість до роботи офісу в новому статусі та докласти всіх зусиль, щоб досвід, здобутий системою охорони здоров'я країни впродовж війни й у процесі відбудови, був також успішно трансформований у глобальні рішення з протидії неінфекційним захворюванням.

Теги: #ляшко #моз #вооз

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