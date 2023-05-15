Медицина

15:36 15.05.2023

МОЗ залучило до роботи ВМК близько 500 цивільних медзакладів

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МОЗ залучило до роботи ВМК близько 500 цивільних медзакладів

Міністерство охорони здоров'я залучило до роботи військово-медичних комісій (ВМК) приблизно 500 цивільних медзакладів, повідомила заступник глави відомства Марія Карчевич.

"Ми залучаємо наразі близько 500 цивільних медзакладів для роботи ВМК при центрах комплектування. Було схвалено окремий пакет програм медичних гарантій (ПМГ) для забезпечення фінансування медичних оглядів і роботи лікарів, щоб такі огляди були повністю безоплатними і повністю покривалися державою для військовозобов'язаних", - сказала заступник міністра в ефірі телемарафону в понеділок.

Карчевич також уточнила, що в п'яти регіонах триває пілотне тестування електронних черг для проходження ВМК.

"Ми плануємо протягом травня розширити його і спростити для самих військовослужбовців проходження таких комісій", - зазначила вона.

Теги: #моз #карчевич

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