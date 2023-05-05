ВООЗ більше не вважає COVID-19 світовою надзвичайною загрозою у сфері охорони здоров'я

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) більше не розцінює коронавірус COVID-19 як особливу загрозу для світової охорони здоров'я, заявив у п'ятницю гендиректор організації Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Я оголошую, що ми більше не вважаємо COVID-19 глобальною загрозою у сфері охорони здоров'я", - сказав Гебреєсус на брифінгу.

При цьому він уточнив, що це не означає, ніби загроза поширення коронавірусу повністю минула.

"Минулого тижня COVID-19 забирав життя кожні три хвилини, і це тільки ті випадки летальних наслідків, про які ми знаємо", - заявив Гебреєсус.

За словами Гебреєсуса, комітет ВООЗ із надзвичайної ситуації проаналізував дані щодо захворюваності на COVID-19 і напередодні рекомендував гендиректору оголосити про скасування надзвичайного стану.

Він додав, що за три роки пандемії експерти зареєстрували майже 7 млн випадків смерті внаслідок зараження коронавірусом.

"Але ми знаємо, що кількість летальних випадків насправді в декілька разів вища - щонайменше 20 млн", - наголосив голова ВООЗ.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, загалом у світі за час пандемії коронавірусом заразилося понад 687 млн осіб, водночас зафіксовано понад 660 млн випадків одужання від COVID-19. Перше місце за кількістю заражень посідають США із понад 106,7 млн, друге - Індія, де виявили майже 45 млн випадків інфікування COVID-19, а третє - Франція з близько 40 млн випадків захворювання.