Медицина

17:40 02.05.2023

ВР розширила перелік медзакладів, при яких створюють військово-лікарські комісії

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ВР розширила перелік медзакладів, при яких створюють військово-лікарські комісії

Верховна Рада розширила перелік державних і комунальних закладів охорони здоров'я, при яких створюють військово-лікарські комісії.

Відповідний законопроєкт №9154 "Про внесення змін до ст. 70 Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо роботи військово-лікарських комісій" у цілому підтримали 287 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Згідно із законопроєктом, військово-лікарські комісії створюють при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки і закладах охорони здоров'я, сектору безпеки і оборони, зокрема Міністерства оборони України, Служби безпеки, інших органів сектору безпеки та оборони.

"Військово-лікарські комісії також можуть створюватись при державних та комунальних закладах охорони здоров'я", - йдеться в документі.

У чинному законі такі комісії можуть створювати лише при закладах охорони здоров'я Міноборони, СБУ та інших військових формувань, а також Державної служби захисту інформації.

 

Теги: #рада #медкомиссии

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