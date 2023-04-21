Медицина

10:16 21.04.2023

МСЕК перестане існувати з 1 січня 2025 року - Ляшко

1 хв читати
МСЕК перестане існувати з 1 січня 2025 року - Ляшко

Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) перестануть існувати з 1 січня 2025 року, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми поставили мету, щоб із 1 січня 2925 року їх не було", - сказав він в ефірі телемарафону в п'ятницю.

Ляшко уточнив, що для заміни системи МСЕК сучасною системою реабілітації та адаптації необхідно внести зміни до 19 законів і 49 підзаконних актів.

"Ми це зробимо", - наголосив він.

Ляшко нагадав, що наразі контракти на послуги з реабілітації уклали 244 медзаклади.

Теги: #ляшко #моз #мсек

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:32 12.04.2023
Система охорони здоров'я України збільшує потужність реабілітаційних команд у медзакладах

Система охорони здоров'я України збільшує потужність реабілітаційних команд у медзакладах

11:20 12.04.2023
Уряд найближчим часом затвердить план реформування медико-соціальних експертних комісій

Уряд найближчим часом затвердить план реформування медико-соціальних експертних комісій

20:28 04.04.2023
На постраждалих унаслідок підтоплення територіях Донецької області буде посилено контроль якості води

На постраждалих унаслідок підтоплення територіях Донецької області буде посилено контроль якості води

19:05 31.03.2023
Майже всі аптеки України підключені до ЕСОЗ, перелік рецептурних препаратів не змінився - Ляшко

Майже всі аптеки України підключені до ЕСОЗ, перелік рецептурних препаратів не змінився - Ляшко

15:18 31.03.2023
Рецептурні ліки з 1 квітня продаватимуть за електронним рецептом, в аптеках виник ажіотаж

Рецептурні ліки з 1 квітня продаватимуть за електронним рецептом, в аптеках виник ажіотаж

11:38 22.03.2023
Україна розпочала проєкт оснащення лікарень сонячними панелями

Україна розпочала проєкт оснащення лікарень сонячними панелями

18:11 20.03.2023
Нестача фахівців є однією з основних проблем розвитку реабілітації - МОЗ

Нестача фахівців є однією з основних проблем розвитку реабілітації - МОЗ

09:17 01.03.2023
Третій етап медреформи та формування мережі медзакладів розпочнеться у 18 областях та Києві

Третій етап медреформи та формування мережі медзакладів розпочнеться у 18 областях та Києві

14:52 27.02.2023
Через вплив війни психологічної підтримки потребуватимуть близько 15 млн українців – заступниця міністра охорони здоров'я

Через вплив війни психологічної підтримки потребуватимуть близько 15 млн українців – заступниця міністра охорони здоров'я

14:39 23.02.2023
З початку вторгнення РФ загинули 106 українських медиків, з них 33 – на робочому місці – міністр Ляшко

З початку вторгнення РФ загинули 106 українських медиків, з них 33 – на робочому місці – міністр Ляшко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рецептурні ліки з 1 квітня продаватимуть за електронним рецептом, в аптеках виник ажіотаж

ВР має намір надати державні гарантії учасникам війни на біологічне посттравматичне батьківство (материнство)

Третій етап медреформи та формування мережі медзакладів розпочнеться у 18 областях та Києві

Іспанія навчить українських лікарів методів сучасного протезування - прем'єр

Колишнього першого заступника глави МОЗ Комаріду підозрюють у безпідставній реєстрації ліків від COVID-19

ОСТАННЄ

Загони швидкого реагування ТЧХУ взяли участь у навчаннях із протидії наслідкам повені

Медмережа "Добробут" придбала стоматологічну клініку TEFI

Allbionics планує до кінця 2023 року виготовити 150 біонічних протезів

Військово-лікарські комісії працюватимуть на базі цивільних медзакладів у рамках ПМГ

Модульний фельдшерський пункт встановлено у зруйнованій у 2022 році російськими військами Ясногородці під Києвом

БФ Родини Жебрівських розпочав програму реабілітації військовослужбовців у київській клініці "Оберіг"

Уперше в історії української медицини пацієнту здійснили остеоінтеграційне протезування

Штам коронавірусу "омікрон" діагностовано вже по всій Україні

В Україні відзначається низький рівень діагностування споріднених із гемофілією захворювань - пацієнти

В Україні розпочала роботу перша клініка Superhumans Center

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА