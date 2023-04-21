МСЕК перестане існувати з 1 січня 2025 року - Ляшко

Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) перестануть існувати з 1 січня 2025 року, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми поставили мету, щоб із 1 січня 2925 року їх не було", - сказав він в ефірі телемарафону в п'ятницю.

Ляшко уточнив, що для заміни системи МСЕК сучасною системою реабілітації та адаптації необхідно внести зміни до 19 законів і 49 підзаконних актів.

"Ми це зробимо", - наголосив він.

Ляшко нагадав, що наразі контракти на послуги з реабілітації уклали 244 медзаклади.