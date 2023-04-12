Медмережа "Добробут" розпочала другий етап передання безкоштовних ліків для онкохворих

Медична мережа "Добробут" розпочала реалізацію другого етапу програми надання безкоштовних лікарських засобів для онкопацієнтів.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в медмережі, програма реалізовується за підтримки міжнародного благодійного фонду Direct Relief.

У межах другого етапу програми надання безоплатних ліків для онкохворих пацієнти зможуть отримати препарати для лікування раку підшлункової залози, кишківника та молочної залози - Cyclophosphamide 500 mg, Cyclophosphamide 1 g виробництва США і Fluorouracil 50 mg виробництва Великої Британії.

"Отримати ліки можуть пацієнти, яким установлено діагноз "рак молочної залози" або "рак кишківника", або "рак підшлункової залози" та призначено відповідний препарат", - уточнили в компанії.

"Добробут" - одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. До неї входять 17 медичних центрів у Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія і аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей і дорослих за більше ніж 75 медичними напрямами. Щорічно фахівці "Добробуту" проводять понад 7000 операцій. У мережі працюють близько 2800 співробітників.

Співпрацює з низкою міжнародних благодійних організацій Direct Relief International, Children of War Foundation, International Medical Corps і University of Miami Global Institute, а також із благодійним фондом "Фонд "Добробут", заснованим клінікою.