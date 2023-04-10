Медицина

10:19 10.04.2023

Медична система України може надавати послуги з реабілітації 8 тис. пацієнтів одночасно

2 хв читати
Медична система України може надавати послуги з реабілітації 8 тис. пацієнтів одночасно

Потужності та кадровий потенціал системи охорони здоров'я України дають змогу надавати послуги з реабілітації 8 тис. пацієнтів одночасно, потреба в послугах реабілітації залежить, зокрема, від інтенсивності бойових дій, повідомив директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я Василь Стрілка.

"Коли ми аналізуємо нашу пропускну спроможність системи за фахівцями, які є, то бачимо, що в стаціонарних умовах ми можемо надавати допомогу 8 тис. пацієнтів одночасно", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Стрілка нагадав, що рік тому дефіцит фахівців, які могли надавати послуги з реабілітації, зокрема й тим, хто дістав поранення внаслідок бойових дій, становив близько 50%.

"Цифри нестачі підв'язуються під інтенсивність бойових дій, кількість поранених ми не можемо прогнозувати. Рік тому приблизно 5,5 тис. ліжок закривалися наявною кількістю фахівців", - сказав директор департаменту МОЗ.

Стрілка зазначив, що кількість фахівців із реабілітації та реабілітаційних центрів збільшилася завдяки, зокрема, збільшенню тарифів на послуги реабілітації.

Наразі контракти з НСЗУ на послуги з реабілітації в стаціонарних умовах підписали 244 медзаклади, ще 386 медзакладів підписали контракти на реабілітацію в амбулаторних умовах, навів статистику директор департаменту.

Крім того, Стрілка повідомив, що в Україні успішно впроваджуються новітні медичні технології. Однією з таких технологій, зокрема, є трансплантація шкіри пацієнтам з опіками, яка успішно застосовується вже протягом року, зокрема й для військових.

"На сьогодні ми маємо дві бази в Україні: у Дніпрі на базі ДП "Біоіпмлант" і у Львові на базі першого ТМО. Перші продукти алотрансплантатів шкіри були готові до використання в червні 2022 року і вже в липні були перші використання під час лікуванні поранених військових. На сьогодні ми маємо рутинне використання трансплантації шкіри під час лікування опіків та масивних дефектів у лікарнях Києва, Дніпра, Вінниці, Черкас, Одеси та Львова", - сказав він.

Теги: #реабілітація #медсистема

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:15 06.04.2023
Медгрупа Adonis відкрила новий центр фізичної реабілітації в Києві

Медгрупа Adonis відкрила новий центр фізичної реабілітації в Києві

11:57 23.03.2023
У межах проєкту "Реабілітація травм війни в Україні" 9 великих багатопрофільних лікарень отримали обладнання для реабілітації

У межах проєкту "Реабілітація травм війни в Україні" 9 великих багатопрофільних лікарень отримали обладнання для реабілітації

11:43 23.03.2023
Контракт на медичну допомогу з ребілітації підписали вже 244 лікарні

Контракт на медичну допомогу з ребілітації підписали вже 244 лікарні

18:11 20.03.2023
Нестача фахівців є однією з основних проблем розвитку реабілітації - МОЗ

Нестача фахівців є однією з основних проблем розвитку реабілітації - МОЗ

13:50 15.03.2023
Перший реабілітаційний центр заснованої Пінчуками національної мережі RECOVERY відкрили у Дніпрі

Перший реабілітаційний центр заснованої Пінчуками національної мережі RECOVERY відкрили у Дніпрі

14:17 22.02.2023
381-го репресованого комуністичним режимом було реабілітовано в Україні у 2022 році - УІНП

381-го репресованого комуністичним режимом було реабілітовано в Україні у 2022 році - УІНП

18:31 15.02.2023
Кличко вручив відзнаку реабілітологу-волонтеру, який допомагає відновлюватись пораненим захисникам

Кличко вручив відзнаку реабілітологу-волонтеру, який допомагає відновлюватись пораненим захисникам

17:59 02.02.2023
Центр реабілітації, протезування та реконструктивної хірургії Superhumans Center розпочав формування черги пацієнтів

Центр реабілітації, протезування та реконструктивної хірургії Superhumans Center розпочав формування черги пацієнтів

19:12 22.12.2022
У Львівській області з'явиться спецклініка Superhumans із протезування та реконструкції

У Львівській області з'явиться спецклініка Superhumans із протезування та реконструкції

19:26 26.11.2022
Гуманітарна ініціатива "Метінвесту" "Рятуємо життя" приєднується до проєкту з реабілітації постраждалих через війну жінок і дітей

Гуманітарна ініціатива "Метінвесту" "Рятуємо життя" приєднується до проєкту з реабілітації постраждалих через війну жінок і дітей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рецептурні ліки з 1 квітня продаватимуть за електронним рецептом, в аптеках виник ажіотаж

ВР має намір надати державні гарантії учасникам війни на біологічне посттравматичне батьківство (материнство)

Третій етап медреформи та формування мережі медзакладів розпочнеться у 18 областях та Києві

Іспанія навчить українських лікарів методів сучасного протезування - прем'єр

Колишнього першого заступника глави МОЗ Комаріду підозрюють у безпідставній реєстрації ліків від COVID-19

ОСТАННЄ

Вітчизняні та міжнародні фармвиробники очікують врегулювання проблем у сфері інтелектуальної власності під час воєнного стану

Спроба врегулювати питання права інтелектуальної власності на час війни призвела до проблем на фармринку – юристи

Штам коронавірусу "омікрон" діагностують у всій Україні, крім Кіровоградської області

У МОЗ України розраховують на подальшу співпрацю з Канадським Червоним Хрестом і ТЧХУ

Обсяг експорту українських ліків знизився у 2022 році, однією з причин стало ускладнення логістики - фармкомпанії

У Запоріжжі запустять медичний хаб для переселенців з області

Перевірки дотримання вимоги відпуску ліків за рецептом через воєнний стан фактично не здійснюються

МОЗ розширює доступ українців до медичної допомоги, перелік рецептурних препаратів не доповнювався - Ляшко

Майже всі аптеки України підключені до ЕСОЗ, перелік рецептурних препаратів не змінився - Ляшко

Електронний рецепт, який запрацює з 1 квітня, спростить доступ українців до лікування - експерт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА