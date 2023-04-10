Медична система України може надавати послуги з реабілітації 8 тис. пацієнтів одночасно

Потужності та кадровий потенціал системи охорони здоров'я України дають змогу надавати послуги з реабілітації 8 тис. пацієнтів одночасно, потреба в послугах реабілітації залежить, зокрема, від інтенсивності бойових дій, повідомив директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я Василь Стрілка.

"Коли ми аналізуємо нашу пропускну спроможність системи за фахівцями, які є, то бачимо, що в стаціонарних умовах ми можемо надавати допомогу 8 тис. пацієнтів одночасно", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Стрілка нагадав, що рік тому дефіцит фахівців, які могли надавати послуги з реабілітації, зокрема й тим, хто дістав поранення внаслідок бойових дій, становив близько 50%.

"Цифри нестачі підв'язуються під інтенсивність бойових дій, кількість поранених ми не можемо прогнозувати. Рік тому приблизно 5,5 тис. ліжок закривалися наявною кількістю фахівців", - сказав директор департаменту МОЗ.

Стрілка зазначив, що кількість фахівців із реабілітації та реабілітаційних центрів збільшилася завдяки, зокрема, збільшенню тарифів на послуги реабілітації.

Наразі контракти з НСЗУ на послуги з реабілітації в стаціонарних умовах підписали 244 медзаклади, ще 386 медзакладів підписали контракти на реабілітацію в амбулаторних умовах, навів статистику директор департаменту.

Крім того, Стрілка повідомив, що в Україні успішно впроваджуються новітні медичні технології. Однією з таких технологій, зокрема, є трансплантація шкіри пацієнтам з опіками, яка успішно застосовується вже протягом року, зокрема й для військових.

"На сьогодні ми маємо дві бази в Україні: у Дніпрі на базі ДП "Біоіпмлант" і у Львові на базі першого ТМО. Перші продукти алотрансплантатів шкіри були готові до використання в червні 2022 року і вже в липні були перші використання під час лікуванні поранених військових. На сьогодні ми маємо рутинне використання трансплантації шкіри під час лікування опіків та масивних дефектів у лікарнях Києва, Дніпра, Вінниці, Черкас, Одеси та Львова", - сказав він.