ВР пропонують розширити перелік медзакладів, при яких створюються військово-медичні комісії

Народні депутати пропонують Верховній Раді розширити за рахунок державних і комунальних закладів охорони здоров'я перелік організацій, при яких створюються військово-медичні комісії.

Відповідний законопроєкт №9154 "Про внесення змін до ст. 70 Основ законодавства України про охорону здоров'я (щодо роботи військово-медичних комісій)" зареєстровано у Верховній Раді 28 березня, повідомляє сайт парламенту.

Згідно із законопроєктом, військово-медичні комісії створюються при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки й закладів охорони здоров'я сектора безпеки та оборони, зокрема Міністерства оборони України, Служби безпеки України, інших органів сектора безпеки та оборони.

"Військово-медичні комісії також можуть створюватися при державних і комунальних закладах охорони здоров'я", - ідеться в документі.

У нині чинному законі такі комісії можуть створюватися тільки при закладах охорони здоров'я МО, СБУ та інших військових формувань, а також Державної служби захисту інформації.

Серед авторів законопроєкту - народні депутати з фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький, Олена Шуляк, Євгенія Кравчук.