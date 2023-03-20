Медмережа "Добробут" запускає програму надання безоплатних ліків для пацієнтів із раком молочної залози

Медична мережа "Добробут" за підтримки міжнародного благодійного фонду Direct Relief запускає програму надання безоплатних препаратів хіміотерапії для пацієнтів із раком молочної залози.

Як повідомляють у пресрелізі медмережі, у межах першого етапу програми можна безоплатно отримати препарат Tamoxifen Citrate 10 mg для курсу лікування тривалістю три місяці.

"Добробут" - одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. До неї входять 17 медичних центрів у Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей і дорослих за більше ніж 75 медичними напрямами. Щорічно фахівці "Добробуту" проводять понад 70 00 операцій. У мережі працюють понад 2 800 співробітників.

Співпрацює з низкою міжнародних благодійних організацій Direct Relief International, Children of War Foundation, International Medical Corps і University of Miami Global Institute, а також із благодійним фондом "Фонд "Добробут", заснованим клінікою.