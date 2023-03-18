У постраждалих від війни областях України працюють понад 90% медзакладів - Мінреінтеграції

Понад 90% медичних закладів продовжують працювати в прифронтових і звільнених від окупації районах України повною мірою, попри щоденні пов'язані з війною виклики, повідомляють у телеграм-каналі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України в суботу.

"Доступність медичних послуг була оцінена Міністерством охорони здоров'я спільно з регіональним бюро ВООЗ в Україні. Було проведено моніторинг поточної ситуації на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Донецької областей", - йдеться в повідомленні.

Складною названо ситуацію на Донеччині, де повноцінно працює лише третина медичних закладів, і ще третина функціонує частково.

У відомстві повідомили, що звіт дасть змогу українському уряду раціонально розподіляти ресурси для регіонів, медзаклади яких потребують першочергового відновлення. Найближчим часом розпочнеться наступний етап проєкту - моніторинг охопить інші області України.

Джерело: https://t.me/minre_ua/2884