Київський онкоцентр у 2022 році прийняв близько 30 тис. пацієнтів

Київський міський клінічний онкоцентр у 2022 році прийняв близько 30 тис. пацієнтів.

Як повідомив агентству в.о. директора онкоцентру Олександр Клюсов, клініка змогла відновити потік пацієнтів, що впав після початку повномасштабного вторгнення РФ, уже в липні 2022 року.

"У 2022 році в нас було приблизно 30 тисяч пацієнтів, загалом на 6 тисяч менше, ніж у 2021 році, що має відповідні об’єктивні причини і фактично це можна порівняти з тим, як заклад працював два роки тому. Зрозуміло, що від початку активного вторгнення ми перейшли на амбулаторне надання діагностичної та лікувальної допомоги і продовжили стаціонарне лікування важкохворих, які потребували медичної допомоги в умовах стаціонару. Кількість пацієнтів не скоротилася в рази, як зараз у багатьох лікувальних закладах. Можна сказати, що на довоєнний рівень ми вийшли вже у липні", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому Клюсов зазначив, що за минулий рік дещо скоротилася кількість пацієнтів, які приїжджають у клініку з інших регіонів.

Водночас, центр активно надає медичну допомогу пацієнтам - внутрішньо-переміщеним особам (ВПО), які можуть отримувати медичну допомогу в онкоцентрі так само, як і кияни.

"Ми розуміємо міграційні процеси, і намагаємося надати медичну допомогу всім, хто її потребує", - сказав він.

При цьому Клюсов зазначив, що "реформа системи охорони здоров'я дає змогу спеціалізованим медустановам не тільки працювати, а й розвиватися".

"Ми навіть закуповуємо діагностичне та лікувальне обладнання, і зарплати у нас одні із найвищих серед медустанов Києва. Звісно, ми маємо можливість використовувати кошти двох бюджетних програм: державної та місцевого бюджету КМДА, зокрема для купівлі препаратів хіміотерапії. І це дуже серйозна допомога, адже тому що закупівля таких препаратів потребує значних ресурсів", - сказав він.

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