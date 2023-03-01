Третій етап медреформи та формування мережі медзакладів розпочнеться у 18 областях та Києві

Третій етап реформи системи охорони здоров'я та формування мережі медзакладів, які здатні взяти в ній участь, розпочнеться у 18 областях і Києві.

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні у вівторок.

Згідно з постановою, обласні військові адміністрації протягом двох місяців мають подати на затвердження в МОЗ власне бачення плану госпітального округу та формування спроможної мережі з урахуванням розвитку закладів первинної меддопомоги та пунктів базування екстреної медичної допомоги.

Крім того, кожна область має подати план розвитку госпітального округу, який переглядатиметься раз на три роки.

МОЗ уточнює, що формування госпітальних округів розпочнеться на території 18 областей і в Києві, у реформі наразі задіяні ті території, де не відбуваються активні бойові дії.

До деокупації реформування не буде реалізовано в Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській областях і на території АР Крим.