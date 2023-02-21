Бустерні щеплення проти COVID-19 дають недовготривалий ефект - французьке дослідження

Бустерні щеплення проти COVID-19 посилюють захист від важких форм захворювання, зокрема й від зараження на останні мутації вірусу, але ефект від них швидко знижується, повідомляє у вівторок газета Le Figaro з посиланням на дослідження.

"Повторні дози дозволили посилити захист від ризику госпіталізації, але цей захист виявлявся обмеженим за часом", - цитує видання доповідь, підготовлену під егідою Національного агентства з безпеки лікарських засобів та страхового фонду Assurance maladie.

Видання зазначає, що це остання із серії робіт з вивчення ефективності протиковідних вакцин із початку їх застосування. У Франції використовуються головним чином вакцини Moderna та Pfizer/BioNTech. Вони показали свою ефективність проти важких форм захворювання, хоч і "несуттєво знижують ризик подальшого зараження у середній або довгостроковій перспективі".

Водночас, навіть у тому, що стосується випадків, які потребують госпіталізації, ефективність має тенденцію знижуватися з часом, через що санітарна влада країни організовувала кампанії бустерних щеплень третьою, четвертою та вже п'ятою дозою.

При цьому, пише Le Figaro, все одно немає достатніх даних про реальну користь цих послідовних щеплень, що посилюють, особливо після появи штаму Omicron, у якого є кілька різновидів, і він легше обходить захисні заходи.