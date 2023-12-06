Через війну Україна змушена відтермінувати оновлення Національного календаря щеплень - головний санлікар

Через війну Україна змушена відтермінувати оновлення Національного календаря щеплень, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"На жаль, але зараз призупинено коригування Національного календаря щеплень. Напрацьовано новий варіант Національного календаря щеплень із додаванням нових антигенів, але зараз через дефіцит держбюджету ми не можемо ці зміни імплементувати", - сказав він в інтерв'ю на каналі "Лікар Булавінова" в середу.

Кузін зазначив, що новий календар вакцинації на основі європейських і світових практик, зокрема, передбачав введення таких антигенів, як пневмококова вакцина або вакцинація проти папіломавірусу людини.

"Але введення кожного нового антигену потребуватиме суттєвих додаткових витрат державного бюджету. Найімовірніше, буде розроблено оновлений варіант національного календаря щеплень із відтермінуванням набуття чинності", - сказав він.

Кузін уточнив, що такий оновлений календар може набути чинності через рік після закінчення воєнного стану.