Центрами розвитку трансплантації в Україні залишаються Київ і Львів, але трансплантацію органів уже можуть проводити 32 медзаклади країни – МОЗ

Центрами трансплантації в Україні залишаються Київ і Львів, але трансплантацію органів уже можуть проводити 32 медзаклади на усій території України, повідомив генеральний директор директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я Василь Стрілка.

"Є лідери, це медзаклади Києва та Львова. Але на території України є 32 медзаклади, які виконували хоча б одну трансплантацію - серце, нирки, печінку", - сказав він в ефірі каналу "Супільне Регіони" у п'ятницю.

Стрілка уточнив, що операції з трансплантації, окрім Києва та Львова, вже виконують, зокрема, у Луцьку, Черкасах, Чернівцях, Рівному, Хмельницькому.

"Політика МОЗ спрямована на те, щоб був рівномірний доступ до трансплантації на всій території України, щоб будь-який медзаклад, який може і хоче цим займатися, міг розпочати цю роботу", - сказав він.