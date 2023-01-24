Медицина

16:59 24.01.2023

Перший випадок інфікування новим штамом COVID-19 "Кракен" зафіксовано в Україні

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Перший випадок інфікування новим штамом COVID-19 "Кракен" зафіксовано в Україні

В Україні зафіксували перший випадок зараження новою сублінією коронавірусу варіанта SARS-CoV-2 Omicron XBB.1.5, або "Кракен".

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, випадок зафіксовано у Сумській області у людини, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу.

У МОЗ нагадали, що за даними ВООЗ, "Кракен" не має специфічних мутацій, які могли б робити його більш небезпечним, ніж інші субваріанти.

Водночас, порівняно з попередніми субваріантами, "Кракен" найбільш ефективно "ухиляється від імунної відповіді людини і здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом".

Згідно з оцінкою ВООЗ, цей субваріант може сприяти збільшенню рівнів захворюваності.

Теги: #коронавірус

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