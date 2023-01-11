Медмережа "Добробут" відкрила поліклінічне відділення госпіталю в лівобережній частині Києва

Медична мережа "Добробут" відкрила поліклінічне відділення для дорослих та дітей госпіталю на просп. Бажана, 12а у лівобережній частині Києва.

Як повідомляє мережа в пресрелізі, під час відключень електроенергії роботу клініки забезпечують два потужні генератори. Крім того, в разі блекаутів нове відділення використовуватиметься як Пункт незламності, в ньому можна буде зігрітися та зарядити гаджети.

"Добудувати та запустити під час війни великий сучасний госпіталь площею майже 10 тис. кв. м – завдання надзвичайно складне. Саме тому запуск роботи наших відділень відбуватиметься поетапно. Найближчим часом плануємо відкрити стаціонарне відділення для дітей та дорослих, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, приймальне відділення невідкладної допомоги, запустити хірургію та роботу ендоскопічного відділення", - повідомив операційний директор госпіталю "Добробут" на Лівому березі Сергій Орел.

Амбулаторний прийом у поліклінічному відділенні для дорослих ведуть терапевт, сімейний лікар, кардіолог, отоларинголог, гастроентеролог, нейрохірург, хірург, ортопед-травматолог, акушер-гінеколог, алерголог, імунолог, пульмонолог, ревматолог, офтальмолог, судинний мамолог, онколог, уролог, ендоскопіст, інфекціоніст, лікар з ультразвукової діагностики.

Прийом дітей ведуть педіатр, отоларинголог, хірург, ортопед-травматолог, акушер-гінеколог, алерголог, імунолог, офтальмолог, дерматолог, невролог, уролог, лікар з ультразвукової діагностики, нейрохірург, інфекціоніст.

Крім того, в новому поліклінічному відділенні "Добробуту" можна зробити всі необхідні лабораторні аналізи, а також ультразвукову діагностику (УЗД) та електрокардіографію (ЕКГ).

Медмережа "Добробут" – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії – 16 медичних центрів у Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія й аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей і дорослих за більш ніж 75 медичними напрямами. Щороку фахівці "Добробуту" проводять понад 7 тис. операцій. У мережі працюють більше ніж 2800 працівників.

Як повідомлялося, медмережа "Добробут" планувала відновити реконструкцію столичного госпіталю на просп. Бажана в Києві, який раніше належав клініці "Борис", після завершення війни. Реконструкцію госпіталю було припинено 24 лютого 2022 року.