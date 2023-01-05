Медицина

14:34 05.01.2023

"Епіцентр" направив медикам вже 40 реанімобілів на 107,5 млн грн

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"Епіцентр" направив медикам вже 40 реанімобілів на 107,5 млн грн

Група компаній "Епіцентр" передала українським медикам вже 40 автомобілів швидкої допомоги, закуплених у рамках благодійної ініціативи "Рятуємо життя" на загальну суму 107,5 млн грн, повідомила пресслужба групи.

Згідно з пресрелізом, нову партію із 10 машин направили медикам Харківської, Миколаївської, Рівненської, Чернігівської, Івано-Франківської, Хмельницької, Закарпатської та Київської областей.

"Наші автомобілі поїдуть до прифронтових територій, прикордонних зон, а один із них призначений для міста Буча, яке зазнало великих страждань під час боїв на Київщині, але вистояло у запеклій боротьбі", – наголосила співзасновниця ТОВ "Епіцентр К" Галина Герега.

За її словами, компанія має намір цього року відбудувати зруйнований окупантами торговий центр "Епіцентр".

Як повідомлялося, "Епіцентр" запустив акцію у своїй торговій мережі для закупівлі 55 машин швидкої допомоги, перераховуючи кошти з кожної покупки у торгових центрах мережі.

ТОВ "Епіцентр К" створено у 2003 році, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві у грудні того ж року. Станом на кінець 2022 року мережа компанії об'єднує 79 торгових об'єктів, що діють під брендами "Епіцентр" і "Нова Лінія" в різних регіонах країни.

Унаслідок бойових дій три ТЦ "Епіцентр" у Чернігові, Маріуполі та Бучі були дощенту знищені. Незважаючи на суттєві втрати, компанія активно допомагає країні. Загальна сума допомоги з початку широкомасштабного вторгнення в Україну перевищила мільярд гривень.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #нерухомість #швидкі #епіцентр

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