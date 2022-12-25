Медицина

13:51 25.12.2022

У китайській провінції Чжецзян виявляють за добу понад 1 млн випадків коронавірусу

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У китайській провінції Чжецзян виявляють за добу понад 1 млн випадків коронавірусу

Медичні служби в провінції Чжецзян, населення якої становить приблизно 64,5 млн осіб, реєструють за добу понад 1 млн нових випадків інфікування коронавірусом, повідомляє в неділю South China Morning Post (SCMP).

Згідно з прогнозами, цей показник в вищезазначеній провінції на сході КНР може досягти піку в 2 млн заражень до 1 січня перш, ніж почнеться спад перед Місячним Новим роком, який цього разу припадає на 22 січня 2023 року.

У столиці провінції Ханчжоу набирають добровольців, щоб допомогти міському центру екстреної медичної допомоги впоратися зі збільшеною кількістю звернень громадян. Влада активізує закупівлі жарознижувальних засобів і розподіляє понад 10 млн одиниць інших медикаментів.

Теги: #китай #коронавірус

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