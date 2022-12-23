В Україні через війну повністю зруйновано 163 медзаклади

В Україні через війну дощенту зруйновано 163 об'єкти в медзакладах, пошкоджено 1160, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко.

"Пошкоджено 1160 об'єктів. На жаль, ця цифра постійно зростає. Найбільше зруйновано амбулаторії та пункти первинної медичної допомоги", - сказав він в ефірі телеканалу "Супільні регіони" у п'ятницю.

Яременко також зазначив, що ця інформація є неповною, оскільки зв'язок з деякими регіонами, зокрема Луганською областю, відсутній.

Він також повідомив, що Україна вже зараз починає відновлювати пошкоджені об’єкти на деокупованих територіях.