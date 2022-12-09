Україна вперше централізовано закупила препарат для лікування спінальної м'язової атрофії

Держпідприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ) вперше в Україні централізовано закупило препарат "Рисдиплам" компанії Roche для лікування дітей, хворих на спінальну м'язову атрофію (СМА), закупівлю здійснено з використанням механізму договорів керованого доступу (ДКД).

"Завдяки якісній комунікації нам вдалося досягти вигідних умов і вперше в історії нашої країни централізовано забезпечити пацієнтів із такою складною хворобою безоплатним лікуванням", - зазначив виконувач обов'язків гендиректора МЗУ Едем Адаманов.

При цьому уточнюється, що відповідно до потреби, зібраної від лікарень через систему MedData, нині в Україні 111 маленьких пацієнтів із зазначеним захворюванням.

Пацієнти у 2023 році вперше отримуватимуть препарат безоплатно.

У МЗУ наголошують, що один флакон препарату "Рисдиплам" в українських аптеках коштує понад 250 тис. грн. Це єдиний лікарський засіб від спінальної м'язової атрофії, яким можна самостійно лікуватися вдома, тому що його потрібно приймати орально.

СМА – це рідкісна нервово-м'язова хвороба, що призводить до атрофії кінцівок та смерті.

МЗУ також уточнює, що список препаратів, які закуповуватимуть за ДКД, затверджено постановою Кабінету Міністрів України 9 грудня.

Договір керованого доступу широко застосовують у європейських країнах. Використовуючи його як інструмент, держава входить у прямі переговори з виробниками оригінальних (інноваційних) препаратів. Результатом таких переговорів зазвичай є угода, яка містить низку конфіденційних умов, зокрема ціну на препарат.

Отримавши від держави певні гарантії, зокрема щодо обсягів закупівлі лікарського засобу, виробники, як правило, надають ексклюзивну ціну на ліки, яка не підлягає розголошенню. Однак той факт, що переговори є конфіденційними, зовсім не означає, що їх не контролюють. Матеріали таких переговорів зберігаються в установленому порядку та можуть бути перевірені контролювальними органами з дотриманням зобов'язання про нерозголошення.

Фармкомпанії готові постачати препарати за зниженою вартістю в межах механізму ДКД на умовах конфіденційності та без застосування процедур публічних тендерів. За такою процедурою деякі країни закуповують ліки більш як проти 250 захворювань.

У вересні 2021 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4662, який забезпечив можливість закупівлі лікарських засобів за ДКД.