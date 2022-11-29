"Фармак" сплатив 593 млн грн податків за 10 місяців 2022 р.

Фармацевтична компанія "Фармак" у січні-жовтні 2022 року заплатила понад 593 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів.

Як повідомляється в пресрелізі компанії, перші 106 млн грн підприємство, щоб підтримати державу, заплатило заздалегідь, відразу після початку війни.

При цьому в компанії наголошують, що "Фармак" зазнав збитків на 1,5 млрд грн через знищення ворогом складу з готовою продукцією і пакувальними матеріалами під Києвом, але при цьому вирішив не користуватися запровадженою урядом України відстрочкою сплати податків для всіх підприємств, які мають труднощі з їх сплатою в умовах дії воєнного стану.

"Своєчасна сплата податків допомагає нам робити вагомий внесок на підтримку економіки під час війни. Ми й надалі будемо опорою і надійним партнером держави в цей складний час", - зазначив виконавчий директор "Фармак" Володимир Костюк.

Крім того, підприємство надає потужну допомогу ЗСУ і постраждалому під час війни населенню. На це "Фармак" спрямував уже понад 45 млн грн.

Як повідомлялося, незважаючи на війну, компанія відкрила нову дільницю з виробництва ліків у небулах для лікування захворювань дихальних шляхів, випустила на ринок 11 нових продуктів і ще шість планує випустити до кінця року.