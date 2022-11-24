НСЗУ запропонує спецпакети для медустанов на тимчасово окупованих територіях і в районах бойових дій

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) у 2023 році запропонує два спеціальні пакети для контрактування медустанов, розташованих на тимчасово окупованих територіях, та медустанов, що знаходяться в районах активних бойових дій, повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак.

В ефірі ютюбканалу "Доктор Булавінова" у четвер вона пояснила, що пакет для медустанов на тимчасово окупованих територіях, або так званий пакет збереження кадрового потенціалу, дозволить виплачувати медикам заробітну плату.

Пакет для медустанов, розташованих на територіях активних бойових дій, має на увазі готовність медустанови до надання медичної допомоги "в будь-яких умовах, особливо в тих, у яких вони зараз працюють", – зазначила Гусак.

"Цей пакет включатиме фактично декілька напрямів медичної допомоги - це хірургія, стаціонарна медична допомога, це амбулаторна, психіатрична допомога та туберкульоз. Цей пакет гарантуватиме для медустанов продовження виплат за договорами минулого періоду", - сказала вона.