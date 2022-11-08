"Фармак" відкрив ділянку з виробництва ліків у небулах і випустив на ринок 11 нових продуктів

Фармацевтична компанія "АТ "Фармак" (Київ) відкрила ділянку з виробництва ліків у небулах (пристрій для проведення інгаляції, що використовує надмале дисперсне розпилення лікарської речовини) та випустила на ринок 11 нових продуктів, планує до кінця 2022 року випустити на ринок ще шість нових лікарських засобів.

Як повідомляється в пресрелізі компанії, серед 11 нових препаратів, зокрема, препарати для лікування дихальних шляхів та бронхіальної астми, тромбозу та гострого інфаркту міокарда, рентгеноконтрастні, протизапальні, знеболювальні та вітаміни для дітей.

Також у компанії повідомили, що на початку війни "Фармак" сплатив авансом податки, щоби підтримати економіку країни.

"Перед нами постають одразу два важливі завдання: забезпечити українців якісними ліками та наповнювати державний бюджет податками. І ми це робимо. Більше того, 28 лютого, у розпал війни, ми сплатили податки заздалегідь, розуміючи, наскільки важливою для держави залишається підтримка бізнесу" – наводяться у пресрелізі слова виконавчого директора компанії Володимира Костюка.

Як повідомлялося, АТ "Фармак" (Київ) за підсумками 2021 року збільшив чистий прибуток на 35,6% порівняно з 2020 роком – до 1,638 млрд грн. За підсумками 2020 року чистий прибуток компанії виріс на 7,8% - до 1,138 млрд грн.

У зв'язку зі збитками у 2022 році через воєнні дії армії країни-агресора Російської Федерації, що призвели до знищення значної частини сировинних і товарних запасів компанії, а також її обігового капіталу, розподіл отриманого прибутку за підсумками 2021 року не проводитиметься. За інформацією "Фармаку", його втрати через пожежу на початку війни на складі, де зберігалися готові ліки, сировина для препаратів, первинна упаковка, становили близько 1,5 млрд грн.

"Фармак" - лідер фармацевтичного ринку з часткою 5,9% у грошовому вираженні. Виготовляє лікарські засоби у всіх 14 терапевтичних групах. Серед основних напрямів – протизастудні, ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні портфелі. Щорічно компанія виводить на ринок близько 20 нових складно-компонентних сучасних препаратів. На сьогодні у розробці перебувають близько 100 лікарських засобів.