Медицина

19:51 27.10.2022

МОЗ та МЗУ розраховують заощадити близько 1 млрд грн за підсумками закупівель-2022 і направити їх на закупівлі ліків з ДКД

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МОЗ та МЗУ розраховують заощадити близько 1 млрд грн за підсумками закупівель-2022 і направити їх на закупівлі ліків з ДКД

За підсумками медичних закупівель коштом держбюджету 2022 року Міністерство охорони здоров'я та ДП "Медичні закупівлі України" може заощадити близько 1 млрд грн, прогнозує голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

"За підсумками закупівель цього року МОЗ та МОЗ розраховують заощадити близько 1 млрд грн. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю ліків за договорами керованого доступу (ДКД). Ця процедура дозволяє вести переговори щодо придбання ексклюзивних ліків безпосередньо з виробниками на умовах конфіденційності та оплачувати в кілька разів меншу вартість, ніж за звичайних закупівель", - написав він у своєму Телеграм-каналі у четвер.

Радуцький зазначив, що наразі МОЗ проводить переговори щодо придбання 10 препаратів для пацієнтів зі СМА, орфанними захворюваннями та онкологією.

 

Теги: #медицина #ліки #закупівля

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