Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру "Лелека" сягнула 20

Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру для всієї родини "Лелека" (Київ, Пуща-Водиця) сягнула 20, повідомляється в інформації клініки.

Також наголошується, що страховими партнерами клініки, зокрема, є СК АRX, СГ "ТАС", СК "Альфа Страхування", СК "УНІКА", СК "Провідна", АСК "ІНГО", СК "Універсальна", СК "ТАС", "УПСК". Крім того, "Лелека" працює з асистанськими компаніями "Марс-Асістанс", "СОС-сервіс", "Прем'єр-Асістанс", АП "Компаніз", "Савітар Груп", "Арсенал Ассистанс".

З вересня 2022 року медичний центр почав надавати не лише медичну допомогу в гінекології, пологах і веденні вагітності, а й у проведенні хірургічного лікування широкого профілю захворювань і жінкам, і чоловікам. Зокрема, клініка надає послуги з судинної хірургії, мамології, проктологічних, урологічних операцій, ендокринної, пластичної, амбулаторної хірургії.

Медичний центр "Лелека" дотримується медичних протоколів, що базуються на принципах доказової медицини та схвалених в Україні, США та Західній Європі. За 5 років роботи своє здоров'я медичному центру довірили пацієнти з 32 країн світу.

Згідно з повідомленням, медичний заклад єдиний в Україні має престижну американську акредитацію JCI - золотий стандарт якості у сфері охорони здоров'я у світі.

"Наші пріоритети – це впровадження медичних інновацій і гарантія надання якісної медичної допомоги", – зазначає генеральний директор медичного центру "Лелека" Валерій Зукін.