Урядовий законопроєкт 13683 обмежить доступ українців до репродуктивних технологій - експерти

Урядовий законопроєкт №13683 "Про застосування допоміжних репродуктивних технологій" обмежить доступ українців до таких, вважають представники Української асоціації репродуктивної медицини (УАРМ), пацієнти та народні депутати.

"При такій демографічній кризі, мені здається, кожна дитина зараз на вагу золота. Треба людям полегшувати шлях до батьківства, а не обмежувати його", - заявив на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" віцепрезидент УАРМ Валерій Зукін.

Він, зокрема, зазначив, що в урядовому законопроекті відсутні гарантії держави щодо оплати лікування. "Тобто з 1 січня 2024 року в нас допоміжний репродуктивний пакет технологій включений в пакет НСЗУ. На практиці щороку Кабмін приймає в межах бюджету обсяг державних медичних гарантій. І якщо цього не буде в законі, то в принципі законодавці можуть його не прийняти і цей дуже важливий пакет буде вилучений", - сказав Зукін.

Другою проблемою законопроекту, за його словами, є передбачена в ньому заборона донації ембріонів: документ передбачає, що ембріон може переноситися лише жінці, яка генетично з ним пов'язана. Притім, як зазначив Зукін, від 5% до 10% репродуктивних циклів проводяться з донорськими ембріонами.

"Для кого потрібна донація ембріонів? Для жінок старшого віку, в яких немає своїх яйцеклітин, для одиноких жінок, яких, на жаль, зараз дедалі більшає, а також для подружніх пар, де статеві клітини відсутні в обох членів подружжя", - сказав він.

Зукін підкреслив, що донорські ембріони, отримують від "альтруїстичної донації, їх залишають подружні пари, які успішно пролікувалися".

"Це рішення прирікає оці здорові ембріони, які вже не потрібні для подружньої пари, на утилізацію", - сказав він.

Зукін також зазначив, що законопроект 13683 не передбачає проведення передімплантаційної генетичної діагностики фертильних пар, для яких існує генетичний ризик.

Зі свого боку народна депутатка Марія Іонова зазначила, що нардепи зареєстрували альтернативний законопроект, який було відхилено через "деякі регламентні норми", тому його автори наразі спрямовують відповідні звернення до регламентного комітету.

"Хотілося б, щоб законопроект не був просто прийнятий, а щоб він міг реалізовуватися на практиці і щоб його назва відповідала змісту. Ми чуємо від лікарів, наскільки погіршується здоров'я як у чоловіків, так і в жінок в контексті стресових ситуацій, тобто наскільки діють посттравматичні синдроми на стан здоров'я. Тому хотілось би давати право громадянам мати дитину", - сказала вона.

"Чому ми маємо забороняти жінці, яка втратила сина або чоловіка, і яка на даний момент може скористатися правом мати дитину? Розвиток репродуктивних технологій можна було б поставити на рівень національної безпеки", - сказала вона.

Народна депутатка Яна Зінкевич зазначила, що урядовий законопроект "абсолютно ні з ким не погоджений, навіть на комітеті як слід не розглядався, не обговорювався, не була залучена думка найкращих спеціалістів у цій сфері".

"Тому нам з Марією Іоновою довелося робити альтернативний законопроект, який передбачав би більшу репродуктивну свободу порівняно з тими обмеженнями, які містяться в урядовому законопроекті. Але, на жаль, його відхилив регламентний комітет, і ми зараз подаємо скарги. Ми будемо боротися за те, щоб або його зареєстрували, або щоб був відкликаний урядовий законопроект, і, відповідно, разом з робочими групами його було допрацьовано", - сказала вона.

Президент УАРМ Олександр Юзько зі свого боку зазначив, що питання сфери репродуктивних технологій наразі врегульовані "досить демократично" цілою низкою законів.

"Історично склалося так, що репродуктивна медицина в Україні представлена здебільшого приватними клініками, і вони задають тон. Ми в УАРМ провели опитування серед своїх клінік і всі в один голос сказали, що цей законопроект антидержавний, антирепродуктивний, антидемографічний", - сказав він.

"Так, є певні проблеми, є порушення, потрібно масу питань врегулювати. Ми за те, щоб їх врегулювати, але не шляхом заборон. Якщо ми хочемо йти далі конструктивно, нам потрібен закон, але європейський, без заборон. Нам насадили законопроект з Кабміну, умовно, зверху. А треба йти від пацієнтів, потрібно сісти за стіл з пацієнтами, послухати, що вони хочуть", - сказав він.

Крім того, експерти зазначили, що в законопроекті №13683 закладені ризики утисків прав пацієнтів через тривалі "обов’язкові" курси лікування до доступу до ДРТ, часові бар’єри, ризики заборони/обмеження можливостей донації ембріонів та генетичної діагностики (PGT), що позбавить 5-10% пар шансу на батьківство. Також законопроект характеризується правовою невизначеністю у сфері сурогатного материнства й транспортування гамет/ембріонів, що вдарить по клініках і репутації держави та відсутні гарантії державного фінансування лікування безпліддя через НСЗУ.