Медицина

20:15 28.09.2022

В Ізюмі розгорнуть мобільний госпіталь

2 хв читати
В Ізюмі розгорнуть мобільний госпіталь

Мобільний госпіталь планується розгорнути у нещодавно звільненому від російської окупації м.Ізюм Харківської області за допомогою цивільної організації "Сумка самаритянина", повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Мобільний госпіталь у місті Ізюм буде розгорнуто за допомогою громадської організації "Сумка самаритянина" і повністю забезпечено обладнанням для надання людям хірургічної допомоги та забезпечення усіма необхідними медикаментами", - сказав Віктор Ляшко у середу на брифінгу у Харкові після наради, присвяченої відновленню та розвитку мережі закладів охорони здоров'я на деокупованих територіях

За словами міністра, мобільний шпиталь планується розгорнути на базі лікарні, зруйнованої окупантами.

"Чому в Ізюмі? Тому що там найбільші руйнування, і хірургічна частина лікарні, хірургічний блок відновленню не підлягає. Там зараз буде госпіталь для того, щоб надалі спроєктувати - чи відновлюємо зруйноване, чи будуємо окремий хірургічний комплекс", - сказав Ляшко.

За словами директора департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації Максима Хаустова, який також брав участь у брифінгу, на деокупованих територіях, зокрема в Ізюмі, наразі залишилося близько 30-40% лікарів і медперсоналу від кількості, яка була до 24 лютого. "В окремих лікарнях не вистачає рентгенолога, не вистачає хірургів, анестезіологів, стоматологів. Все це вирішуватимемо за допомогою лікарів-волонтерів або лікарів, які працюватимуть вахтовим методом", - сказав він.

Відповідаючи на питання щодо забезпечення житлом як приїжджих фахівців, так і місцевих, чиї будинки були зруйновані в результаті бойових дій, директор департаменту повідомив, що для них планується встановити модульні будиночки на території лікарні. "Вже ведуться переговори з деякими міжнародними організаціями, які постачатимуть модульні будівлі, які розміщуватимуться на території лікарні. Вони будуть виключно для лікарів чи медперсоналу, у яких зруйновано будинки", - сказав Хаустов.

 

 

Теги: #моз #шпиталь #ізюм

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 28.09.2022
Жителя Ізюма, який вступив до окупаційної поліції, затримано та взято під варту

Жителя Ізюма, який вступив до окупаційної поліції, затримано та взято під варту

10:37 28.09.2022
Повідомлено про підозру ексзаступнику глави МОЗ, через якого бюджет утратив майже 2 млн грн під час створення реєстру донорів

Повідомлено про підозру ексзаступнику глави МОЗ, через якого бюджет утратив майже 2 млн грн під час створення реєстру донорів

19:43 27.09.2022
Французькі слідчі допоможуть із документуванням злочинів в Ізюмі та ідентифікацією жертв - Колонна

Французькі слідчі допоможуть із документуванням злочинів в Ізюмі та ідентифікацією жертв - Колонна

19:26 26.09.2022
Під час окупації Ізюма загарбники влаштували "шпиталь" у підвальних приміщеннях, лікування проводилося простроченими препаратами в антисанітарних умовах

Під час окупації Ізюма загарбники влаштували "шпиталь" у підвальних приміщеннях, лікування проводилося простроченими препаратами в антисанітарних умовах

07:35 26.09.2022
У Ізюмі виявили ще дві братські могили

У Ізюмі виявили ще дві братські могили

21:18 23.09.2022
На місці масового поховання під Ізюмом правоохоронці дістали 447 тіл загиблих, ексгумацію завершено - прокуратура

На місці масового поховання під Ізюмом правоохоронці дістали 447 тіл загиблих, ексгумацію завершено - прокуратура

17:51 23.09.2022
Правоохоронці ексгумували 436 тіл на місці масового поховання біля Ізюму, більшість із ознаками насильницької смерті - Синєгубов

Правоохоронці ексгумували 436 тіл на місці масового поховання біля Ізюму, більшість із ознаками насильницької смерті - Синєгубов

15:25 22.09.2022
Ситуація з інфраструктурою в Ізюмі близька до апокаліптичної – заступник мера

Ситуація з інфраструктурою в Ізюмі близька до апокаліптичної – заступник мера

14:15 22.09.2022
Кількість жертв серед мирних громадян в Ізюмі внаслідок окупації РФ може становити понад тисячу - заступник мера

Кількість жертв серед мирних громадян в Ізюмі внаслідок окупації РФ може становити понад тисячу - заступник мера

11:17 21.09.2022
Деякі з тих, хто рятував культурну спадщину в Ізюмі, не виходять на зв'язок - Ткаченко

Деякі з тих, хто рятував культурну спадщину в Ізюмі, не виходять на зв'язок - Ткаченко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна у поточному сезоні може зіткнутися з твіндемією COVID-19 і грипу – голова НТГЕІ

Україна дозволила вакцинацію проти COVID-19 дітям від п'яти років

В Україні достатньо тестів для виявлення віспи мавп, необхідності в карантині немає - Кузін

В Україні зареєстровано перший випадок віспи мавп

На митниці заблоковано близько 230 тис. упаковок життєво необхідних ліків на понад 56 млн грн, завезених як гумдопомога

ОСТАННЄ

Майже 660 українських медзакладів розташовані на тимчасово окупованих і на територіях активних бойових дій - голова НСЗУ

За цього епідсезону до України надійде понад 340 тис. доз вакцин від грипу – Радуцький

Україна у поточному сезоні може зіткнутися з твіндемією COVID-19 і грипу – голова НТГЕІ

Вакцинацію проти COVID-19 потрібно продовжувати незалежно від того, чи було введено бустер – експерт

Спалах COVID-19 уже розпочався, побачимо зростання захворюваності – голова НТГЕІ

Радуцький: Рік тому ми пропонували п'ять вакцин проти COVID-19, сьогодні є три, але вакцин достатньо

Інститут ім. Філатова впроваджує технології штучного інтелекту для діагностики порушень зору в пацієнтів із діабетом

Медична мережа "Добробут" відкрила ковідний стаціонар

Україна дозволила другу бустерну дозу від COVID-19 усім охочим

Україна дозволила вакцинацію проти COVID-19 дітям від п'яти років

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА