В Ізюмі розгорнуть мобільний госпіталь

Мобільний госпіталь планується розгорнути у нещодавно звільненому від російської окупації м.Ізюм Харківської області за допомогою цивільної організації "Сумка самаритянина", повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Мобільний госпіталь у місті Ізюм буде розгорнуто за допомогою громадської організації "Сумка самаритянина" і повністю забезпечено обладнанням для надання людям хірургічної допомоги та забезпечення усіма необхідними медикаментами", - сказав Віктор Ляшко у середу на брифінгу у Харкові після наради, присвяченої відновленню та розвитку мережі закладів охорони здоров'я на деокупованих територіях

За словами міністра, мобільний шпиталь планується розгорнути на базі лікарні, зруйнованої окупантами.

"Чому в Ізюмі? Тому що там найбільші руйнування, і хірургічна частина лікарні, хірургічний блок відновленню не підлягає. Там зараз буде госпіталь для того, щоб надалі спроєктувати - чи відновлюємо зруйноване, чи будуємо окремий хірургічний комплекс", - сказав Ляшко.

За словами директора департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації Максима Хаустова, який також брав участь у брифінгу, на деокупованих територіях, зокрема в Ізюмі, наразі залишилося близько 30-40% лікарів і медперсоналу від кількості, яка була до 24 лютого. "В окремих лікарнях не вистачає рентгенолога, не вистачає хірургів, анестезіологів, стоматологів. Все це вирішуватимемо за допомогою лікарів-волонтерів або лікарів, які працюватимуть вахтовим методом", - сказав він.

Відповідаючи на питання щодо забезпечення житлом як приїжджих фахівців, так і місцевих, чиї будинки були зруйновані в результаті бойових дій, директор департаменту повідомив, що для них планується встановити модульні будиночки на території лікарні. "Вже ведуться переговори з деякими міжнародними організаціями, які постачатимуть модульні будівлі, які розміщуватимуться на території лікарні. Вони будуть виключно для лікарів чи медперсоналу, у яких зруйновано будинки", - сказав Хаустов.