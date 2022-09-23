Інститут ім. Філатова впроваджує технології штучного інтелекту для діагностики порушень зору в пацієнтів із діабетом

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова Національної академії медичних наук України (Одеса) спільно зі стартапом CheckEye запроваджує технології штучного інтелекту для ранньої діагностики порушень зору в пацієнтів із діабетом.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в клініці, технологія CheckEye, зокрема, дасть змогу на ранніх стадіях діагностувати діабетичну ретинопатію, яка є одним із найпоширеніших у пацієнтів із діабетом ускладнень. Воно може призвести до часткової або повної втрати зору.

Рішення від CheckEye дає можливість підвищити точність і доступність діагностики діабетичної ретинопатії за рахунок використання можливостей штучного інтелекту.

Штучний інтелект за допомогою спеціальних алгоритмів аналізує зображення очного дна пацієнта на наявність симптомів хвороби й оперативно повідомляє лікареві про результати діагностування.

Штучний інтелект здатний коректно діагностувати захворювання завдяки інтеграції в програмне рішення бази даних з інформацією про перебіг захворювання, доступ до якої мають експерти Інституту ім. В.П. Філатова. Маючи значний досвід і доступ до клінічних матеріалів, вони допомагають наповнювати базу даних різноманітними зображеннями очного дна пацієнтів, хворих на діабетичну ретинопатію на різних стадіях захворювання. Завдяки отриманим матеріалам штучний інтелект має можливість виконати порівняльний аналіз між зображеннями хворого та здорового ока й надати докладні результати лікареві. Отримавши інформацію, фахівець зможе якнайшвидше розробити та запропонувати пацієнтові план лікування.

Діабетична ретинопатія повністю контрольована на ранніх стадіях ураження сітківки ока діабетичного походження. Є одним із найважчих ускладнень цукрового діабету. Вона проявляється у вигляді діабетичної мікроангіопатії, що вражає судини сітківки очного яблука, спостерігається у 90% пацієнтів із цукровим діабетом. Найчастіше розвивається при тривалому перебігу цукрового діабету. Повна втрата зору в пацієнтів із цукровим діабетом настає у 25 разів частіше, ніж серед осіб, які не страждають на цю недугу.

В умовах війни та зростання стресу серед населення в найближчі роки очікується значне зростання кількості випадків захворювання на діабет - до 25%, що підвищує важливість упровадження технології CheckEye.

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМНУ заснований 1936 року. Є провідним науковим і медичним закладом і національним центром наукових досліджень у сфері офтальмології. На базі інституту діють чотири національні центри, які охоплюють найпоширеніші офтальмологічні патології: Український офтальмотравматологічний центр, Центр дитячої офтальмопатології, Центр офтальмоонкології, Очний опіковий центр.

Клініка інституту – це офтальмологічний центр, де виконуються всі види діагностики та лікування очних захворювань із застосуванням інноваційних технологій.