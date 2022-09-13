ВООЗ та ЄС розцінюють вірус віспи мавп як глобальну транскордонну загрозу

Європейське регіональне бюро ВООЗ та Єврокомісія (ЄК) підтвердили свої спільні зусилля щодо профілактики віспи мавп, яка загрожує стати ендемічною у Європі, повідомляється в оприлюдненому у вівторок у Брюсселі комюніке.

"Ми є свідками безпрецедентного розповсюдження ортопоксвірусу, що викликає віспу мавп, у нашому регіоні та в усьому світі", - йдеться у спільній заяві директора Європейського бюро ВООЗ Ганса Клюге та члена ЄК з охорони здоров'я Стелли Кіріакідіс з нагоди 72-ї сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ.

"Цей зоонозний вірус, який раніше був пов'язаний лише з обмеженим поширенням від людини до людини в неендемічних країнах, тепер є глобальною транскордонною санітарною загрозою в Європі та надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я міжнародного масштабу", - наголошується в документі.

У заяві повідомляється, що з початку травня 2022 року в європейському регіоні ВООЗ зареєстровано понад 23 тис. випадків віспи мавп, з яких понад 18 тис. припадає на ЄС та Європейську економічну зону.

"Скоординовані та спільні зусилля щодо реагування наших європейських національних та регіональних закладів охорони здоров'я та влади були дуже важливими, і тепер ми спостерігаємо зниження кількості випадків захворювання за останні тижні. Ми вважаємо, що спосіб запобігти перетворенню хвороби на ендемічну в нашому регіоні - це спочатку боротьба зі спалахами, а потім робота над стійким усуненням віспи мавп у Європі, що означає відсутність стійкої передачі від людини до людини", - пояснюють Клюге та Кіріакідіс.

Вони пообіцяли, що Європейська комісія та ВООЗ продовжать спільну роботу, консультуючись із державами-членами з метою "визначити спільні терміни, критерії та індикатори для запобігання тому, щоб хвороба стала ендемічною в Європі".