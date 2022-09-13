Медицина

18:42 13.09.2022

ВООЗ та ЄС розцінюють вірус віспи мавп як глобальну транскордонну загрозу

2 хв читати
ВООЗ та ЄС розцінюють вірус віспи мавп як глобальну транскордонну загрозу

Європейське регіональне бюро ВООЗ та Єврокомісія (ЄК) підтвердили свої спільні зусилля щодо профілактики віспи мавп, яка загрожує стати ендемічною у Європі, повідомляється в оприлюдненому у вівторок у Брюсселі комюніке.

"Ми є свідками безпрецедентного розповсюдження ортопоксвірусу, що викликає віспу мавп, у нашому регіоні та в усьому світі", - йдеться у спільній заяві директора Європейського бюро ВООЗ Ганса Клюге та члена ЄК з охорони здоров'я Стелли Кіріакідіс з нагоди 72-ї сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ.

"Цей зоонозний вірус, який раніше був пов'язаний лише з обмеженим поширенням від людини до людини в неендемічних країнах, тепер є глобальною транскордонною санітарною загрозою в Європі та надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я міжнародного масштабу", - наголошується в документі.

У заяві повідомляється, що з початку травня 2022 року в європейському регіоні ВООЗ зареєстровано понад 23 тис. випадків віспи мавп, з яких понад 18 тис. припадає на ЄС та Європейську економічну зону.

"Скоординовані та спільні зусилля щодо реагування наших європейських національних та регіональних закладів охорони здоров'я та влади були дуже важливими, і тепер ми спостерігаємо зниження кількості випадків захворювання за останні тижні. Ми вважаємо, що спосіб запобігти перетворенню хвороби на ендемічну в нашому регіоні - це спочатку боротьба зі спалахами, а потім робота над стійким усуненням віспи мавп у Європі, що означає відсутність стійкої передачі від людини до людини", - пояснюють Клюге та Кіріакідіс.

Вони пообіцяли, що Європейська комісія та ВООЗ продовжать спільну роботу, консультуючись із державами-членами з метою "визначити спільні терміни, критерії та індикатори для запобігання тому, щоб хвороба стала ендемічною в Європі".

Теги: #вооз #віспа_мавп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:44 15.08.2022
Лікарням Харківської області передали генератори від ООН і ВООЗ

Лікарням Харківської області передали генератори від ООН і ВООЗ

10:29 09.08.2022
Перший випадок віспи мавп виявили в Молдові

Перший випадок віспи мавп виявили в Молдові

15:33 04.08.2022
USAID надасть ВООЗ додаткових $1,8 млн для підтримки охорони здоров'я в Україні

USAID надасть ВООЗ додаткових $1,8 млн для підтримки охорони здоров'я в Україні

15:42 30.07.2022
Двоє пацієнтів померли внаслідок зараження віспою мавп в Іспанії

Двоє пацієнтів померли внаслідок зараження віспою мавп в Іспанії

21:36 23.07.2022
ВООЗ визнала поширення віспи мавп серед людей надзвичайною ситуацією в охороні здоров'я

ВООЗ визнала поширення віспи мавп серед людей надзвичайною ситуацією в охороні здоров'я

07:19 02.07.2022
ВООЗ закликає до координації дій у зв'язку з різким зростанням захворюваності на мавпячу віспу в Європі

ВООЗ закликає до координації дій у зв'язку з різким зростанням захворюваності на мавпячу віспу в Європі

16:37 30.06.2022
Війна надала додаткового стимулу для впровадження реформи системи охорони здоров'я під час повоєнного відновлення – експерт

Війна надала додаткового стимулу для впровадження реформи системи охорони здоров'я під час повоєнного відновлення – експерт

14:30 30.06.2022
Війна може надати додаткового стимулу для повного впровадження реформ системи охорони здоров'я - представник ВООЗ

Війна може надати додаткового стимулу для повного впровадження реформ системи охорони здоров'я - представник ВООЗ

10:58 06.06.2022
У Латвії двоє людей заразилися віспою мавп

У Латвії двоє людей заразилися віспою мавп

12:58 25.05.2022
Вакцини від віспи мавп немає, але масова вакцинальна кампанія навряд чи знадобиться – експерт

Вакцини від віспи мавп немає, але масова вакцинальна кампанія навряд чи знадобиться – експерт

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На митниці заблоковано близько 230 тис. упаковок життєво необхідних ліків на понад 56 млн грн, завезених як гумдопомога

Агресор вивозить з України ефективні ліки, замінює їх на окупованих територіях на російські препарати - Ляшко

Випадків холери в Україні не зафіксовано, спостереження продовжується

Глава ВООЗ прибув в Україну для оцінки необхідної допомоги постраждалим від війни

Кабмін України на період війни скасував усі "зони" щодо COVID та відсторонення від роботи й обмежився рекомендаціями

ОСТАННЄ

Швеція передасть Україні понад 500 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech проти COVID-19 - глава МЗС

"Санофі" надала черговий транш гумдопомоги українцям – препарат для лікування хвороби Гоше на $1,1 млн

Медцентр "Лелека" відновив роботу пологового будинку та відкрив хірургічне відділення

Прямі збитки пологового будинку "Лелека" від збройного вторгнення РФ в Україну становлять близько $900 тис.

Мобільні команди лікарів первинної ланки провели понад 3 тис. консультацій для мешканців деокупованих міст Київської області

ВР ухвалила закон про систему громадського здоров'я

Уряд Польщі подарував Україні МРТ-апарат, він працюватиме у Львові

Заввіділенням та акушер-гінеколог райлікарні на Харківщині постануть перед судом у справі про смерть новонародженого

Індійські фармкомпанії-члени IPMA продовжують роботу в Україні, незважаючи на суттєве падіння продажу – асоціація

За місяць дії е-рецепту на антибіотики було створено близько 70 тис. таких рецептів – заступниця міністра охорони здоров'я

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА