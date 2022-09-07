Мобільні команди лікарів первинної ланки провели понад 3 тис. консультацій для мешканців деокупованих міст Київської області

Мобільні команди лікарів первинної ланки громадської організації "Академія сімейної медицини України" (АСМУ) у рамках пілотного проєкту за підтримки бюро Всесвітньої організації здоров'я (ВООЗ) в Україні провели понад 3 тис. консультацій для мешканців деокупованих міст Київської області.

Як повідомляється в пресрелізі АСМУ, проєкт реалізовано за фінансової підтримки Швейцарії та уряду Канади.

Як сказав представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхта, жителі деокупованої території з набагато більшим ентузіазмом повертаються до звільнених міст, якщо бачать в них доступ до медичної допомоги".

Водночас, за словами Хаббіхта, вкрай актуальним залишається питання доступу до лікування пацієнтів із хронічними захворюваннями, зокрема пацієнтів із діабетом та гіпертонією, та забезпечення необхідними ліками.

У свою чергу член правління АСМУ Ірина Волошина зазначила, що через війну навантаження на первинну ланку зросло як за рахунок вимушено переміщених осіб, так і через брак кадрів.

"Наша професійна спільнота вважає за доцільне розглянути створення додаткового пакета послуг від НСЗУ саме з мобільної допомоги, зокрема, сільському населенню, яке не має стабільного та якісного доступу до медпослуг", - сказала вона.

Робота мобільних команд ґрунтувалася на досвіді ВООЗ щодо реагування на надзвичайні ситуації, також це був важливий практичний досвід для ВООЗ та партнерів.

У рамках проєкту шість мобільних команд сімейних лікарів здійснили понад 90 візитів до громад Бучі, Ірпеня, Бородянки, Гостомеля, Макарова та віддалених сіл регіону. Вони надавали консультації з фокусом на лікування та профілактику неінфекційних (хронічних) захворювань.

У рамках проєкту медики виявили, що причиною звернень 72% пацієнтів були хронічні серцево-судинні захворювання, 68% мали артеріальну гіпертензію (підвищений тиск), яка потребувала медикаментозної корекції. 47% пацієнтів мали встановлений діагноз ішемічної хвороби серця, інсульту чи інфаркту міокарда.

АСМУ за підтримки ВООЗ та партнерів продовжує проєкт у Київській, Чернігівській, Харківській, Волинській, Сумській, Черкаській та Хмельницькій областях.