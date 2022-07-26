Франція передасть українським медикам 10 тис. ноутбуків - глава Мінцифри

Міністерство економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції готове передати 10 тис. ноутбуків українським медикам для підтримки цифровізації медичної галузі, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Щоб медикам було простіше працювати та спілкуватися з пацієнтами онлайн, кожного важливо забезпечити якісним інтернетом та комп'ютером. Це важлива частина плану з цифровізації медичної сфери", - написав Федоров у телеграмі у вівторок.

Він також подякував Мінекономіки Франції за підтримку цифровізації медичної галузі України.

Як повідомлялося, раніше уряд ухвалив рішення про перехід до електронних рецептів. Крім того, в країні реалізовано виписку електронних лікарняних.