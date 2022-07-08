Рада має намір підвищити доступність медичної та реабілітаційної допомоги в умовах воєнного стану для поранених

Верховна Рада планує підвищити доступність медичної та реабілітаційної допомоги в умовах воєнного стану для поранених, хворих та інших пацієнтів.

Прийняття відповідного законопроєкту №7422 за основу підтримали 262 народні депутати на пленарному засіданні в п'ятницю, повідомив у своєму телеграм-каналі член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає можливість залучати медичних працівників і фахівців із реабілітації, які є іноземцями (крім громадян РФ і Республіки Білорусь) або особами без громадянства, до надання медичної допомоги за спрощеною процедурою в умовах воєнного стану.

Згідно з документом, передбачається удосконалення правових засад надання медичної допомоги з застосуванням телемедицини та реабілітаційної допомоги з застосуванням телереабілітації в період дії воєнного стану.

Автори законодавчої ініціативи також виступають за розширення законодавчих можливостей залучення волонтерів до надання медичної та реабілітаційної допомоги в період дії воєнного стану.